La Policía Nacional recibe a alumnos con diversidad funcional en Oviedo para conocer los trámites del DNI y pasaporte

Alumnos del Programa AVIS exploran los entresijos del DNI en la Jefatura Superior de Policía de Asturias - POLICIA NACIONAL

OVIEDO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto este lunes sus puertas a un grupo de alumnos del Programa AVIS, del Colegio Santa María del Naranco FEC. Esta visita tiene como objetivo principal que los jóvenes con diversidad funcional conozcan de primera mano el funcionamiento de las oficinas de expedición del Documento Nacional de Identidad (DNI) y Pasaportes en la sede de Oviedo.

El programa AVIS (Aprendizaje, Vida Inclusiva y Salud) es un modelo educativo referente en Asturias que cumple ya doce cursos de trayectoria. Está específicamente diseñado para jóvenes con diversidad funcional que, tras finalizar las etapas escolares convencionales, requieren una formación adaptada que no siempre encuentran en la educación reglada.

Se basa en tres pilares: inserción socio-laboral, para preparar a los alumnos para su futura entrada en el mercado de trabajo; autonomía personal para dotarles de habilidades prácticas para la vida diaria; y aprendizaje por proyectos, con el estudio de casos reales, como la gestión de su propia documentación, para fomentar su independencia y responsabilidad como ciudadanos.

La actividad se enmarca dentro del proyecto educativo 'Documentación personal y responsabilidad ciudadana', una unidad didáctica diseñada por el centro escolar para dotar a sus estudiantes de las herramientas necesarias para desenvolverse con autonomía en la vida adulta.

Durante la jornada, los alumnos han podido observar los trámites administrativos, los protocolos de renovación y la importancia de la seguridad documental.