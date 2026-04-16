Policías Nacionales y Guardias Civiles asturianos se movilizan en Madrid este sábado para reclamar mejoras laborales

OVIEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Sindicatos de la Policía y Guardia Civil JUSAPOL, JUPOL y JUCIL han anunciado una manifestación para este 18 de abril en Madrid, con la organización de desplazamientos desde todas las provincias y el flete de decenas de autobuses.

Las entidades prevén una amplia participación en una protesta que, según subrayan, refleja el malestar del colectivo por los "reiterados incumplimientos del Gobierno" y la falta de avances en sus reivindicaciones.

Entre estas, destacan la equiparación salarial con las policías autonómicas y la regulación de la jubilación anticipada. En este sentido, recuerdan que el Tribunal Supremo ha activado el procedimiento para obligar al Ejecutivo a desarrollar la normativa correspondiente, y critican que el retraso supone "una vulneración directa del principio de igualdad".

En este sentido, han criticado un trato desigual tras la financiación de la jubilación anticipada en cuerpos autonómicos, lo que consideran un agravio "intolerable" para policías nacionales y guardias civiles.