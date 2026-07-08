La política asturiana refrenda su rechazo unánime a la nueva financiación autonómica propuesta por el Gobierno

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, preside la mesa de la financiación, con representantes de PSOE, PP, IU, Foro y Covadonga Tomé. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Todos los partidos políticos con representación en la Junta General de Principado de Asturias (JGPA) salvo Vox, han manifestado este miércoles su postura contraria y unánime al nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central en una nueva reunión de la mesa de financiación.

El consejero de Hacienda asturiano, Guillermo Peláez, ha explicado al término del encuentro que este ha servido para unificar las posturas de PSOE, PP, Izquierda Unida-Convocatoria por Asturies, Foro Asturias y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé contra este nuevo acuerdo que se votará el próximo 29 de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Tendrá el 'no' de Asturias con el respaldo de la mesa de financiación", ha asegurado Peláez.

Una vez plasmado este consenso, Peláez se ha detenido en la postura del PP a nivel nacional, asegurando que el Gobierno de Asturias se siente "huérfano" respecto a las siete comunidades autónomas que habían firmado la Declaración de Santiago. A su juicio, existe una norma de Génova a los consejeros del PP para que no se sienten a negociar un acuerdo de financiación con el Gobierno porque el PP nacional está en modo "ansiedad demoscópica". Se trata, ha aseverado, de una "enorme irresponsabilidad" que en opinión de Peláez dificulta que el Ministerio quiera mejorar el texto al "no tener ningún incentivo".

Esta postura del PP nacional, ha explicado, no se reduce a las comunidades que como Asturias pedían hacer valer aspectos como la dispersión geográfica o el envejecimiento en el nuevo modelo, sino que la formación de Alberto Núñez Feijóo tampoco permite votar a favor a las CCAA del PP que sí saldrían beneficiadas con este acuerdo, como las del arco Mediterráneo.

El consejero de Hacienda ha indicado que el Gobierno nacional se ha comprometido a remitir el próximo 14 de julio el acuerdo que se someterá a votación en el CPFF el día 29 de este mes. El mismo día 14 tendrá lugar una reunión técnica de todas las CCAA para poder consultar el modelo.

LA NEGOCIACIÓN DEL MODELO DE FINANCIACIÓN, UNA "PANTOMIMA" PARA EL PP

Desde el PP, el diputado Andrés Ruiz ha cargado contra el Gobierno central por continuar con una "pantomima" iniciada por la exministra María Jesús Montero. Este nuevo sistema, ha enfatizado, no cuenta con el apoyo de la "inmensa mayoría" de las CCAA, ya que se hizo "a la carta" para un gobierno autonómico.

Ruiz ha criticado además que el PSOE asturiano está sumido en una "bipolaridad absoluta" al rechazar el modelo de financiación a la vez que "asumen" que solo se puede echar atrás si el PP vota en contra en el Congreso. Así las cosas, ha enfatizado que "los diputados que van a defender la voz de Asturias y sus necesidades son los tres diputados que tiene el PP de Asturias".

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha celebrado que "al menos" haya un modelo de financiación sobre el que hablar, pero ha remarcado que es "mejorable". Al igual que Peláez, Vegas ha reprochado la postura del PP a nivel nacional al "negarse a ejercer presión" y negociar aspectos como la población ajustada. A pesar de ello, el parlamentario ha resaltado que "hay margen" para seguir "negociando" y "presionando" al Ministerio de Hacienda hasta el 29 de julio.

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha señalado que, si bien es positivo que el nuevo modelo contemple más dinero para Asturias y sus servicios públicos, también habla de la pérdida de peso específico de variables como el envejecimiento o la dispersión, lo que "perjudica a Asturias". "No es un buen planteamiento de lGobierno y confiamos en que Guillermo Peláez, cumpla con lo comprometido en la mesa de financiación", ha dicho.

Desde el Grupo Mixto, el diputado Adrián Pumares (Foro) ha asegurado que el modelo "perjudica claramente" a Asturias y ha señalado que, aunque el Gobierno de Asturias vaya a votar en contra el 29 de julio, no va a resolver "nada" porque basta con que una sola autonomía apoye el texto junto al Gobierno.