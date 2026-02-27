Polledo exige responsabilidades a "un gobierno indecente" ante el "colapso" de la atención a la dependencia

Archivo - La diputada del PP en la JGPA, Beatriz Polledo. - PP DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP, Beatriz Polledo, ha ofrecido este viernes una rueda de prensa en la que, al igual que hizo en la comisión parlamentaria, ha reclamado la asunción de responsabilidades por parte de "un Gobierno indecente" ante el "colapso total" de la atención a la Dependencia tras la puesta en marcha de la herramienta de la Historia Social Única.

A juicio del PP estamos ante "el mayor escándalo que ha habido en materia de dependencia" y ante esta situación solo cabe que "alguien dimita, cese o asuma responsabilidades" porque la situación es "insostenible".

Polledo ha criticado que "es indecente" que a raíz de la acción de su grupo parlamentario sobre el colapso en el servicio de dependencia, la vicepresidenta Gimena Llamedo, hable ahora de actuar con contundencia. "Si contundencia es que desde hace 7 meses que lleva paralizado el sistema anuncien ahora un plan que se sacan de la chistera, eso lo que es es reirse de los ciudadanos a la cara".

"Nadie se cree este plan engaño más de este gobierno que lleva 7 años sin hacer nada. Pedimos que dejen de tomar el pelo a los asturianos en un tema tan sensible", dijo Polledo, que añadió que tras esto solo se puede pedir que el Plan Agiliza que anuncian sea para agilizar responsabilidades".

Y es que ha insistido la diputada en que la puesta en funcionamiento de una herramienta que ha colapsado todo el sistema de dependencia se debió a la decisión y la orden de alguien. "Sólo se me ocurren dos personas: o la consejera Marta Del Arco o el propio Adrián Barbón", dijo.

Beatriz Polledo se ha referido a la consejera de Bienestar como "caradura" porque ha recordado que en el mes de noviembre le preguntó en sede parlamentaria, y hasta en tres ocasiones por el colapso en las valoración y le dijo "que todo estaba normalizado y los plazos ya eran similares a los que había antes de implantar la herramienta".

"La consejera mintió a sabiendas del caos que tenía en un tema tan sensible", dijo Polledo que ha incidido en que tras la comparecencia de ayer de la Jefa de Servicio de Dependencia, quedó acreditado lo que su grupo lleva denunciando meses y especialmente las dos últimas semanas, que es la "implantación temeraria" de la Historia Social Única.

Recordó Polledo, que según se desprenden de los informes y de la comparecencia esta herramienta "se implanta sin control, sin plan de contingencia que respalde la implantación, sin ningún tipo de formación para quienes tienen que usar la herramienta...y todo ello provocó una chapuza colosal en un tema tan sensible".