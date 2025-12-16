Ponga (PSOE) asegura que el programa de atención a personas sin hogar está sumido en la "parálisis absoluta"

Archivo - La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga, ha denunciado este martes la "parálisis absoluta" en la que a su juicio está sumido el programa municipal de atención al sinhogarismo.

En una nota de prensa tras la comisión de Políticas Sociales, Ponga ha criticado la "falta de iniciativa y de gestión" del Equipo de Gobierno, que "mantiene el programa sin avances desde hace más de un año".

"Llevan desde el primer semestre de 2024 'reflexionando' y, según nos ha trasladado la edil, hasta principios del año que viene no tendrán un documento nuevo. Mientras las personas sin hogar siguen esperando soluciones", ha criticado Ponga.

La concejala del PSOE ha asegurado que la edil delegada de Políticas Sociales, María Velasco, aseguró que esta inacción "se debe a que se inició en 2024 un periodo de reflexión interna sobre el grupo de trabajo de sinhogarismo". "Nada tenemos en contra de los procesos de mejora, pero nada les impedía mantener la necesaria actividad del grupo", ha apostillado.

Para la edil socialista, la situación demuestra "una preocupante falta de prioridad política hacia las políticas sociales y, en particular, hacia las personas en situación de mayor vulnerabilidad".