Ponga (PSOE) exige explicaciones por la "falta de coordinación" ante un asentamiento chabolista en San Claudio

Archivo - La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 1 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga Martos, pedirá explicaciones en el Pleno municipal tras conocerse la existencia de un asentamiento chabolista en la antigua Fábrica de Loza de San Claudio sin que, aparentemente, se hubiera activado el protocolo de coordinación entre los servicios municipales.

Ponga ha explicado que, según trasladó el equipo de gobierno en la Comisión de Políticas Sociales, los Servicios Sociales municipales no tenían constancia de esta situación hasta que fue publicada por un medio de comunicación el mismo día de la reunión.

"Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos preocupante esta falta de comunicación interna, especialmente teniendo en cuenta que el Ayuntamiento dispone de un protocolo específico de actuación y coordinación con la Policía Local para detectar y atender situaciones de riesgo o exclusión social", ha explicado la concejala socialista Marisa Ponga.

"Da la impresión de que ha fallado la coordinación entre áreas municipales en un asunto especialmente sensible", señala la edil, que subraya la importancia de actuar con rapidez ante este tipo de situaciones para garantizar la atención social a las personas afectadas.

Por ello, Ponga ha registrado varias preguntas en el Pleno para aclarar si el asentamiento era conocido por el área de Seguridad Ciudadana y, en caso afirmativo, por qué no se puso en conocimiento de los Servicios Sociales municipales, tal y como establece el protocolo vigente.

"Desde el Grupo Municipal Socialista insistimos en la necesidad de mejorar los mecanismos de coordinación interna del Ayuntamiento para asegurar una respuesta eficaz ante situaciones de vulnerabilidad social", ha reclamado Ponga.