Ponga (PSOE) urge la puesta en marcha del pacto por los servicios sociales antes del fin de mandato

Archivo - La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga, ha pedido este domingo la puesta en marcha del pacto por los servicios sociales en la ciudad, de manera que se pueda aplicar antes de que finalice el mandato.

En una nota de prensa ha mostrado la preocupación de su grupo porque el calendario "deje la puesta en marcha real del nuevo modelo prácticamente para el final del mandato o incluso para el siguiente".

"Un acuerdo de esta importancia no puede quedarse en una simple planificación sobre el papel", ha señalado Ponga.

La edil socialista ha recordado que el Pleno aprobó en diciembre de 2025 la revisión del modelo de acción y atención social, un acuerdo que ahora debe traducirse en actuaciones concretas dentro de esta legislatura.

"Si el desarrollo del nuevo modelo comienza en noviembre de 2026 y se extiende durante todo 2027, en la práctica estaremos dejando su aplicación en manos del próximo mandato. Eso no es cumplir con el compromiso que adquirimos con la ciudadanía", ha afirmado.

Ponga también ha señalado que el presupuesto municipal aprobado para 2026 no recoge partidas que permitan iniciar las actuaciones necesarias para desarrollar el nuevo modelo de servicios sociales, y ha advertido de que la calendarización planteada "condiciona decisiones de futuros mandatos sin que exista todavía el nivel de concreción necesario sobre el contenido del nuevo modelo"