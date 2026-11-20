Encuentro entre integrantes del Frente Ampliu por Asturies y sección sindical de CCOO en ArcelorMittal Asturias. - FRENTE AMPLIU

OVIEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Frente Ampliu por Asturies al Congreso de los Diputados, Juan Ponte, ha defendido este viernes la necesidad de aplicar una política industrial que garantice el futuro de la siderurgia integral mediante su declaración como "sector estratégico" y la nacionalización de las actividades esenciales de la economía.

Así lo ha manifestado tras mantener una reunión con la sección sindical de CCOO de ArcelorMittal, celebrada en las oficinas de la compañía en Trasona (Corvera). Ponte ha abogado por un modelo industrial con control público, participación de la clase trabajadora en los consejos de administración y un reparto equitativo de la riqueza·. "Hablamos de un sector estratégico que es fundamental para el futuro de nuestra región, una industria fuerte, que sea ecológicamente sostenible y que garantice trabajo digno para todas las personas", ha afirmado.

Durante la reunión, en la que se han abordado los principales retos de la siderurgia asturiana, el candidato ha rechazado que los procesos de privatización sirvan para modernizar la industrial. "La idea de que los procesos de privatización son modernizaciones de la industria es un error garrafal", ha señalado.

Ponte ha destacado que el Frente Ampliu defiende "planes de renacionalización de los sectores estratégicos", una propuesta que ha extendido "más allá de la siderurgia" a otras actividades esenciales, como las infraestructuras ferroviarias. En este sentido, ha advertido de los riesgos de los procesos de liberalización cuando suponen, a su juicio, "una privatización encubierta de sistemas y servicios públicos".

"Lo que defendemos desde el Frente Ampliu es que ese dinero se reparta equitativamente porque solo el Estado con la presión pública de la ciudadanía puede asegurar que haya un control de los intereses y de las demandas populares", ha añadido.