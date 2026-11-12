Ponte (Frente Ampliu) exige la modernización de Villabona y el traspaso de sus competencias sanitarias al Sespa

El cabeza de lista de Frente Ampliu al Congreso, Juan Ponte, y la candidata al Senado, Antona Luengo, con el sindicato del Centro Penitenciario de Villabona (TAMPM). - IU ASTURIAS

OVIEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Frente Ampliu por Asturies al Congreso, Juan Ponte, ha exigido la modernización del Centro Penitenciario de Villabona y el traspaso de sus competencias sanitarias al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), tras denunciar que la prisión acumula "más de tres décadas sin inversiones".

Ponte y la candidata al Senado, Antona Luengo, han mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Asociación Profesional de Trabajadores Penitenciarios (TAMPM) para analizar la situación de las instalaciones tanto desde la perspectiva de la atención a la población reclusa como desde el ámbito sociolaboral.

Tras la reunión, el candidato al Congreso ha criticado el abandono inversor que sufre la prisión asturiana "frente a las partidas destinadas a otras comunidades autónomas". "Cero euros de inversión desde 1993 ha recibido este centro penitenciario, cuando, por ejemplo, desde 2024 se han invertido más de 80 millones para la modernización y creación de otros centros penitenciarios en el conjunto del Estado", ha advertido Ponte, quien ha remarcado que "Asturias no es más que nadie", pero "tampoco es menos que otra comunidad autónoma".

En cuanto a los recursos humanos, el candidato de Frente Ampliu ha situado como prioridad atajar la falta estructural de personal sanitario en la prisión. "Según la relación de puestos de trabajo, debería haber once médicos ejerciendo sus funciones. A día de hoy hay dos o tres médicos ejerciendo estas funciones", ha alertado Ponte, tras criticar la sobrecarga de tareas que esta carencia traslada al personal de enfermería y auxiliares, una situación que ha calificado de "círculo vicioso en espiral que hay que frenar".

Ponte propone asumir la gestión de la salud penitenciaria desde el ámbito autonómico, a semejanza de territorios como Navarra o el País Vasco. "Nuestra propuesta es precisamente descentralizando las competencias de sanidad y que las asuma el Sespa, una descentralización de competencias que ya se hizo en su momento con educación", ha defendido Ponte.