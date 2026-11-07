Ponte (Frente Ampliu) reivindica el Pacto por el Medio Rural para garantizar la cohesión territorial

Los candidatos de Frente Ampliu por Asturies al Congreso y al Senado, Juan Ponte y Antona Luengo, durante su visita a Pola de Lena. - FRENTE AMPLIU

OVIEDO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos de Frente Ampliu por Asturies al Congreso y al Senado, Juan Ponte y Antona Luengo, han reivindicado este sábado el impulso de Izquierda Unida al Pacto por el Medio Rural como una herramienta fundamental para garantizar la cohesión social y la vertebración territorial de Asturias.

En declaraciones a los medios durante una visita al mercado de ganado de Pola de Lena, en la que han estado acompañados por la alcaldesa del concejo, Genma Álvarez, y otros miembros de la Corporación municipal; Ponte ha reivindicado "la política municipalista como herramienta para resolver los problemas cotidianos" y ha recordado que Izquierda Unida impulsó el Pacto por el Medio Rural, una propuesta que considera fundamental para "generar en Asturias cohesión social".

Ponte también ha defendido que "vivir en un concejo que sea rural o que tenga una parte rural debe significar tener tantos derechos como en el resto de los territorios" y ha reclamado servicios públicos, "el patrimonio de quien no tiene patrimonio".

Por su parte, Antona Luengo ha reclamado "una apuesta clara" por el medio rural, con más oportunidades para que sus habitantes puedan desarrollar su proyecto vital en igualdad de condiciones. "La zona rural de Asturias no es solo una postal de paraíso natural, sino que tiene que ser un lugar donde la gente pueda elegir desarrollar su proyecto vital en igualdad de condiciones que el resto de Asturias o del resto de las ciudades", ha añadido.