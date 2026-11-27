EL cabeza de lista al Frente Ampliu por Asturies al Congreso, Juan Ponte, y la candidata al Senado Antona Luengo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Frente Ampliu por Asturies al Congreso, Juan Ponte, ha llamado este viernes a evitar la concentración del voto progresista en el PSOE y ha defendido que el apoyo a su coalición permite frenar a la extrema derecha y exigir al Gobierno de Pedro Sánchez políticas progresistas "valientes" de transformación social. Además, ha apelado a las mujeres a alzar la voz frente a quienes les piden que estén "calladitas", en alusión a las palabras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dirigió a Ada Colau durante el debate electoral a cuatro.

En la recta final de la campaña, Ponte ha advertido de que sería un error concentrar el voto progresista en el Partido Socialista, al considerar que el escaño se disputa entre el Frente Ampliu y Vox. "Un voto que vale doble porque permite frenar esta involución democrática que representa a la extrema derecha y porque, por otra parte, obliga al Partido Socialista, a Pedro Sánchez, a que haga lo que tiene que hacer, que son políticas progresistas valientes de transformación social", ha señalado.

El candidato ha pedido expresamente el apoyo de las mujeres, a las que ha definido como "la esperanza" de este país, y las ha animado a alzar la voz frente a quienes les piden que estén "calladitas". "Como hizo ayer Núñez Feijóo, como le dijo a nuestra compañera Ada Colau", ha señalado. Ponte ha respaldado también la intervención de Colau en el debate, donde considera que "lideró lo que es la izquierda", antes de pedir "un voto como una casa" para el Frente Ampliu.

La candidata al Senado, Antona Luengo, ha reforzado el llamamiento a las mujeres: "Tenemos el poder en nuestras manos", ha señalado. Luengo ha planteado la votación como una elección entre revalidar un Ejecutivo de coalición para seguir avanzando en derechos o afrontar "el retroceso absoluto" que, en su opinión, supondría una alternativa de derechas.

Luengo ha expresado la ilusión de la candidatura ante la recta final de la campaña y ha hablado de una "súper remontada". También ha coincidido con Ponte en valorar la intervención de Ada Colau en el debate electoral, a quien ha señalado como ganadora.

"El domingo, con toda la ilusión, porque tenemos todas las de ganar", ha concluído Luengo.