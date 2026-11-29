Juan Ponte - FRENTE AMPLIU

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Frente Ampliu por Asturies al Congreso de los Diputados, Juan Ponte, y la candidata al Senado Antona Luengo han ejercido este domingo su derecho al voto para las elecciones generales en Oviedo y Mieres respectivamente.

Ponte ha votado a las 10.30 horas en el colegio Llerón Clarín de Mieres, acompañado por el coordinador general de IU Asturias y consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, y otros miembros de la agrupación local.

A pie de urna, Ponte ha asegurado que llegan a la recta final "con mucha tranquilidad, con mucha satisfacción por el deber cumplido" tras "una muy buena campaña en defensa de la ampliación de derechos sociales, laborales y civiles". "Ahora toca que hable la democracia", ha afirmado. Preguntado por la meta de la candidatura, ha dicho que se resume "muy brevemente" y ha pedido esperar unas horas para conocer los resultados.

La candidata al Senado, Antona Luengo, ha votado en el colegio de los Dominicos de Oviedo, arropada por Zapico y por compañeros de IU en la capital. Ha defendido que hicieron "una campaña claramente de remontada, remontada Colau", en referencia a la candidata a la Presidencia, Ada Colau. Luengo ha llamado a todo el mundo a salir a votar, "especialmente a nosotras, que nos quieren calladitas"