Posada de Llanes reúne este fin de semana a productores en el XL Certamen de la Huerta y la Feria del Campo

OVIEDO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Posada de Llanes se prepara para celebrar este sábado y domingo el XL Certamen de la Huerta, XXII Feria del Campo y XV Feria de Productos Agroalimentarios del Oriente de Asturias. Como novedad, en esta edición de 2025 incluye también el II Concurso de Sidra Natural Casera, en el cual se designará a los representantes del concejo de Llanes en el Concurso de Sidra Casera de Asturias.

La recepción de productos para el Certamen de la Huerta va a tener lugar este sábado en la Plaza del Ganáu de Posada de Llanes entre las 17.00 y las 21.00 horas. En él, los participantes tendrán que mostrar las piezas o productos que presenten al certamen para su evaluación por parte del Jurado.

El Certamen propiamente dicho se celebrará en la Plaza de Parres Piñera el domingo 17 de agosto, entre las 10.00 y las 18.00 horas. Con posterioridad se procederá a la clausura y entrega de premios.