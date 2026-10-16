El Pozo Sotón acoge este viernes una experiencia de música y cocina para reivindicar la cultura minera

Pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio (SMRA) - EUROPA PRESS

OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Experiencias y Memoria de la Minería (CEMM), ubicado en el Pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, acoge este viernes la actividad 'Sonido, sabor y saber minero', una propuesta que combina música y gastronomía para acercar al público la memoria histórica y cultural de las comarcas mineras asturianas.

La iniciativa incluye dos visitas guiadas, a las 18.30 y a las 20.30 horas, acompañadas por las actuaciones del Coro Juvenil de Voces Blancas del Nalón. Los recorridos concluirán con un 'showcooking' del cocinero mierense Marcos Cienfuegos, especializado en la recuperación y evolución de la cocina tradicional minera, que presentará cuatro elaboraciones inspiradas en recetas clásicas de la zona.

La experiencia busca involucrar a los visitantes a través de distintos sentidos y rendir homenaje a la cultura del carbón. Durante la visita, los asistentes podrán conocer los espacios expositivos del centro, que aborda la historia de la minería asturiana a través de elementos interactivos y recreaciones dedicadas, entre otros aspectos, a los mineros, los accidentes laborales, los economatos y el papel de la mujer en la mina.

El CEMM está instalado en la antigua Casa de Aseos del Pozo Sotón y combina materiales recuperados de explotaciones mineras cerradas con recursos virtuales para divulgar la historia de HUNOSA y de la minería en Asturias.