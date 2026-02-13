El PP acusa a Barbón de mantener "bloqueado" el enlace de Robledo y retomar el proyecto con fines electoralistas

El diputado por Asturias del Partido Popular en el Congreso y presidente del PP de Llanera, Silverio Argüelles, y el diputado regional y portavoz de Infraestructuras, Pedro de Rueda. - PP

OVIEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP por Asturias en el Congreso y presidente del PP de Llanera, Silverio Argüelles, y el diputado regional y portavoz de Infraestructuras, Pedro de Rueda, han advertido este viernes del "bloqueo" del enlace de Robledo por parte del Gobierno de Asturias y han acusado al presidente Adrián Barbón de retomar el proyecto cada cuatro años "con fines electoralistas"

Argüelles ha subrayado que el enlace de Robledo, previsto para conectar la autovía A-66 con la AS-II, es una infraestructura "estratégica" para el área central de Asturias y ha recordado que el proyecto figura desde el Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad de Asturias 2015-2030, con un presupuesto estimado de 14 millones de euros, proyecto redactado e informes técnicos emitidos, pero "sin ejecución".

Ha señalado que ya en marzo de 2015 advirtió de que el PSOE "recuperaba el proyecto cada cuatro años para luego guardarlo en un cajón" y ha lamentado que, "más de diez años después", "sigamos en el mismo punto, manteniendo a la comunidad "en el vagón de cola" por su "sumisión" al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

El diputado popular ha recordado que el enlace se incorporó en 2017 a la Alianza por las Infraestructuras y que el nuevo documento de 2024 vuelve a incluirlo como actuación prioritaria para articular las conexiones entre las principales autovías del centro de Asturias, pero ha denunciado que, pese a décadas de compromisos, la actuación "sigue sin ejecutarse". A su juicio, "no es un problema de diagnóstico, sino de voluntad política y de credibilidad", y ha advertido de que cada atasco o retención tiene "un coste económico y en seguridad vial".

Argüelles ha criticado que, en estos años, "lo único que han defendido los socialistas asturianos es a Pedro Sánchez" y ha acusado al PSOE de "hacer de todo para justificar sus mordidas". Ha rechazado "más promesas sin calendario, sin presupuestos y sin licitación" y ha sostenido que "no serán ni Adrián Barbón ni Pedro Sánchez quienes inicien esta obra, sino el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo y el Gobierno de Álvaro Queipo".

Por su parte, Pedro de Rueda ha señalado que el enlace de Robledo es "imprescindible" para articular la red viaria de la "Y" asturiana y descongestionar los accesos a Oviedo, Gijón y Avilés, recordando que la actuación fue incluida en el protocolo entre el Ministerio y el Principado en 2019 y cuenta con proyecto redactado e informe ambiental favorable, pero "sigue sin licitarse ni tener calendario". Ha atribuido este retraso a la "falta de peso político" de Barbón en Madrid y a su "estrategia de sumisión" a Sánchez, en un contexto que, según ha dicho, ejemplifica el "abandono inversor" en Asturias frente a otros territorios.

De Rueda ha vinculado este "déficit inversor" con otros proyectos que, a su juicio, acumulan retrasos o incumplimientos, como el nudo ferroviario de Villabona, el vial de Jove, el soterramiento y la ronda de Avilés o la situación de la red de cercanías, que ha calificado como "una de las más deterioradas del país".

El PP exige la licitación inmediata de las obras del enlace de Robledo, un calendario "público y vinculante" para su ejecución y un "plan inversor real" para desbloquear las infraestructuras estratégicas de Asturias, reclamando "un Gobierno que exija y consiga inversiones, y no un presidente especialista en teatrillos mientras las inversiones van para otro lado".