El PP acusa de conducta "negligente" al Gobierno asturiano por los fallos en la seguridad del paciente

La diputada del PP de Asturias Pilar Fernández Pardo durante la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves en la Junta General del Principado. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Asturias ha denunciado este jueves un "nuevo fracaso" en la gestión sanitaria del Gobierno liderado por el socialista Adrián Barbón a raíz de las deficiencias detectadas en el Sistema de Notificación y Aprendizaje para la Seguridad del Paciente (Sinasp). La diputada Pilar Fernández Pardo le acusa de "conducta negligente" por los fallos detectados que comprometen "la seguridad" de los usuarios del sistema público de salud y "la calidad asistencial" que reciben.

En rueda de prensa, la parlamentaria 'popular' ha explicado que, según los datos del último informe publicado en el portal 'Astursalud', durante el último año se registraron un total de 730 notificaciones por parte de los profesionales sanitarios --659 en el ámbito hospitalario, 54 en Atención Primaria y 17 en el sector sociosanitario--.

Fernández Pardo ha destacado el compromiso creciente de los profesionales de la salud a la hora de comunicar los incidentes para mejorar el sistema. Sin embargo, ha achacado el problema a la inacción de la Administración regional, a la que ha acusado de mantener una conducta "negligente" al no tramitar adecuadamente los avisos ni garantizar su trazabilidad. "La seguridad del paciente no puede quedarse en una aplicación informática ni en una estadística anual. Detrás de cada incidencia hay una persona y una atención sanitaria que debe mejorar. Los profesionales están haciendo su parte; ahora le toca a la Administración hacer la suya", ha señalado.

"Falla la Administración, que en muchos casos ni contesta al profesional ni abre la notificación", ha sostenido la diputada del PP, quien ha remarcado que se han llegado a dar situaciones clasificadas como SAC1 y SAC2 en las que se ha visto "comprometida la vida del paciente". Asimismo, ha criticado que la respuesta del Ejecutivo autonómico ante estas deficiencias haya sido la creación del subcomité de Seguridad del Paciente de Asturias, que ha calificado como "muy característico de la izquierda".

TRES MEDIDAS URGENTES

Ante este escenario, el PP ha urgido a la Consejería de Salud y al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) a adoptar "tres medidas correctoras necesarias". Fernández Pardo ha demandado agilizar la gestión administrativa de los trámites, reduciendo los plazos de apertura de las notificaciones, analizando los datos y dando respuesta a los profesionales para cerrar el ciclo de trazabilidad.

En segundo lugar, ha planteado la realización de auditorías sobre la cultura de seguridad y homogeneizar los criterios en todas las áreas sanitarias. Finalmente, ha solicitado la publicación desglosada de las actuaciones mediante las cuales se han evitado errores, con el fin de reproducir las buenas prácticas en toda la red asistencial.

El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado la comparecencia de la consejera de Salud, Concepción Saavedra, en la próxima comisión parlamentaria del área para que dé las explicaciones oportunas sobre su gestión.