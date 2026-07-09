El PP acusa a Educación de apartar a 24 directoras laborales de las escuelas de 0 a 3 por una "decisión política"

La diputada del PP en la Junta General Gloria García junto a las directoras de escuelas infantiles María Jesús Agustín y Seret Zapico. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en la Junta General Gloria García ha acusado este jueves a la Consejería de Educación de provocar un conflicto con 24 directoras laborales de las escuelas de 0 a 3 al sacar a provisión sus puestos de dirección y ha sostenido que su sustitución responde a una "decisión política" y no a una obligación legal.

En una rueda de prensa, acompañada por dos directoras de escuelas infantiles, García ha explicado que la resolución publicada el pasado 25 de junio convoca, por el procedimiento de urgencia, la provisión de plazas de dirección de centros de la red autonómica de escuelas de primer ciclo de Educación Infantil.

Según ha indicado, las actuales directoras laborales no han recibido una comunicación previa sobre el cese en sus funciones y, pese a ello, sus plazas han sido incluidas en la convocatoria. La diputada ha asegurado además que, durante la negociación de la red de escuelas de 0 a 3, la Consejería trasladó que coexistirían las direcciones desempeñadas por personal laboral y las ocupadas por personal funcionario.

La parlamentaria ha defendido que "no existe ninguna obligación legal" que exija que las direcciones de estos centros sean desempeñadas exclusivamente por funcionarios de carrera y ha insistido en que las actuales responsables "pueden seguir desempeñando su trabajo porque la legislación lo permite".

Asimismo, ha criticado que la Consejería plantee que las directoras laborales continúen realizando tareas de apoyo a las nuevas direcciones durante diez horas semanales. "No valen para ser directoras, pero sí para dedicar diez horas semanales a ser directoras", ha afirmado.

García ha advertido también de las dificultades para cubrir estos puestos y ha considerado que sustituir a profesionales con años de experiencia por personal interino supondrá una pérdida de estabilidad para los centros, los equipos educativos y las familias.

La diputada ha explicado que, según los datos de los que dispone el PP, son 24 las directoras laborales afectadas por la convocatoria. Además, ha anunciado que su grupo registrará una pregunta dirigida a la consejera de Educación para conocer si el Ejecutivo considera satisfactoria la solución adoptada y ha expresado su confianza en que el departamento pueda reconsiderar la medida si finalmente no logra cubrir todas las plazas de dirección.

LAS DIRECTORAS RECLAMAN CONTINUIDAD

Por su parte, la directora de las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Langreo, María Jesús García Ayer, ha asegurado que las responsables de estos centros confiaron en el compromiso trasladado por la Administración de que ambos modelos de dirección convivirían dentro de la red autonómica.

Además, ha rechazado el argumento de que el puesto de dirección deba recaer necesariamente en personal funcionario y ha recordado que algunas directoras llevan entre 15 y 20 años desempeñando esas funciones. "Me sorprende un poco que la Consejería ahora diga que no podemos desempeñar un cargo que venimos desempeñando durante tanto tiempo", ha señalado.

La directora ha añadido que, aunque la Administración garantice el mantenimiento de las retribuciones, la pérdida de las funciones de dirección supone un perjuicio profesional y ha advertido de que la rotación de responsables puede afectar a la continuidad de los proyectos educativos y a la relación de confianza con las familias en las escuelas de 0 a 3.

Como alternativa, García ha planteado que las actuales plazas ocupadas por personal laboral se mantengan "a extinguir", de forma que las directoras que ya desempeñan esas funciones puedan continuar hasta su jubilación y las vacantes pasen entonces a ser cubiertas por personal funcionario. A su juicio, esta solución permitiría respetar los proyectos educativos ya consolidados y facilitar una transición gradual.

Por su parte, la directora de la escuela infantil de Sobrescobio, Seret Zapico, ha asegurado que las familias respaldan a las actuales directoras y ha comentado que el cambio previsto también puede repercutir en el funcionamiento de los centros.