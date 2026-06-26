El PP acusa al Gobierno asturiano de "maquillar" la situación del puente de la AS-117 y exige transparencia

El diputado regional del Partido Popular Pedro de Rueda junto a responsables del partido en Langreo y San Martín del Rey Aurelio. - PP

LANGREO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP Pedro de Rueda, portavoz de Infraestructuras y Movilidad, ha acusado este viernes al Gobierno de Asturias de "maquillar" la situación del puente atirantado de la AS-117, en el Corredor del Nalón, y ha denunciado la "falta de transparencia" del Ejecutivo autonómico sobre el estado real de la infraestructura.

En una rueda de prensa celebrada en Sama, junto a responsables del partido en Langreo y San Martín del Rey Aurelio, De Rueda ha criticado la nota difundida por el Gobierno autonómico sobre las actuaciones previstas, al considerar que omite las causas que motivan las intervenciones. "Se habla de cortes, inspecciones y mantenimiento, pero no se explica por qué hay que llevar a cabo todas estas actuaciones", ha señalado.

El parlamentario ha advertido de las afecciones al tráfico previstas durante el mes de julio, con restricciones en el puente, incluidos cortes nocturnos totales los fines de semana para la instalación de un pórtico que permita acceder a los 32 tirantes.

Además, ha recordado que el sentido hacia Oviedo permanecerá cortado en días laborables entre las 9.00 y las 19.00 horas, con desvíos por la carretera LA-3, y que continúa la prohibición de circulación para vehículos pesados.

De Rueda ha lamentado que estas medidas afecten a una vía que soporta más de 20.000 vehículos diarios y que obligarán a desviar el tráfico por núcleos urbanos, con "molestias para los vecinos y perjuicios medioambientales".

Asimismo, ha cuestionado que las actuaciones previstas respondan a un mantenimiento rutinario, al incluir inspecciones con sistemas robotizados, ensayos sobre el firme y el hormigón o análisis del pilón. "Eso no se hace a un puente que está bien; eso se hace cuando hay dudas", ha afirmado, al tiempo que ha reclamado información sobre el estado de los cables, los niveles de corrosión o la situación de los pilares.

El diputado ha incidido en que no se trata de un riesgo inminente, dado que el puente sigue abierto al tráfico ligero, pero sí de un problema de gestión, y ha puesto en duda la eficacia del programa de conservación de la red viaria autonómica.

ASUNTO A LA JUNTA GENERAL

Por ello, el PP llevará este asunto a la Junta General y exigirá un informe completo sobre el estado de la infraestructura, el historial de inspecciones desde su construcción en 1991 y el detalle de las inversiones realizadas, así como medidas para minimizar el impacto en vecinos y transportistas durante las restricciones.

"Pedimos al Gobierno que cuente la verdad y dé explicaciones claras a los vecinos del Nalón", ha concluido De Rueda.