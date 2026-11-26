Andrés Ruiz - EUROPA PRESS

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias Andrés Ruiz ha criticado duramente la política fiscal del Gobierno incluida en el proyecto de presupuestos para 2027. Ha acusado al Ejecutivo de "sangrar" a los asturianos a base de impuestos.

En una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, ha afirmado que desde que al socialista Adrián Barbón llegó al gobierno asturiano "la factura que pagan los asturianos en impuestos ha crecido en 1.472 millones de euros", lo que supone "un incremento de un 60% en apenas dos legislaturas".

Ruiz ha puesto especial énfasis en el IRPF, señalando que en el año 2019 tenía una recaudación de mil millones de euros y ha alertado de que "para este año 2027 el gobierno de Adrián Barbón espera recaudar 1.792 millones de euros", lo que representa "un 80%.

El diputado 'popular' ha cuestionado la efectividad de la denominada vía fiscal asturiana, afirmando que por cada euro de más que recauda el Gobierno asturiano en IRPF, devuelve unos 15 céntimos a los ciudadanos y el restante se lo gasta". Además, ha dicho que, según los paneles de declarantes que año tras año publica el Ministerio de Hacienda, cuatro de cada cinco asturianos quedan fuera de la vía fiscal asturiana".

Ruiz ha criticado también que no se haya procedido a la deflactación de los tipos impositivos, advirtiendo que "para los asturianos la inflación no ha pasado por supuesto de la renta" y que "esos aumentos de salario que están teniendo los trabajadores asturianos que no llevan aparejado una mejora de su nivel de vida, de su capacidad adquisitiva".

El representante del PP ha dicho que la situación de los asturianos a nivel fiscal es peor que la de ciudadanos de comunidades autónomas vecinas. Así, ha indicado que Castilla y León ha anunciado 36 bajadas de impuestos y que en Galicia se han rebajado los cuatro primeros tramos de la renta.

Ruiz ha alertado de las consecuencias de esta política fiscal, señalando que "esto supone una pérdida de competitividad fiscal absoluta" y que un vecino de Rivadedeva (Asturias) paga más que un vecino que vive en Unquera (Cantabria), lo que deslocaliza rentas o patrimonios".

El diputado ha vinculado esta falta de competitividad fiscal con el menor crecimiento económico previsto para Asturias, dado que el Principado refiere un crecimiento para el año 2027 del 1,5%, entre medio punto y un punto peor que el conjunto de España.

Ruiz ha dicho que si el PP gobierna hará una deflactación en la tarifa de impuestos en los cuatro primeros tramos. Sería de un 5%. Además, los tipos impositivos los reducirán en medio punto de los cuatro primeros tramos y "el cuarto sería del 0,7%.

El diputado ha justificado la reducción diferenciada del cuarto tramo argumentando que las rentas medias asturianas son unas de las que más tributan en el cuarto tramo "por culpa de una reforma de este gobierno".