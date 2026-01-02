El PP acusa al Gobierno de Asturias y al Ayuntamiento de Llanera de "normalizar el fracaso" con los presupuestos

La diputada regional del PP de Asturias, Sandra Camino, el portavoz municipal, Silverio Argüelles, y la edil Nuria Niño durante la rueda de prensa. - PP LLANERA

OVIEDO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Llanera y portavoz municipal, Silverio Argüelles, ha acusado este viernes al Gobierno de Asturias y al Ayuntamiento de Llanera de "normalizar el fracaso" y "engañar a los ciudadanos" con los presupuestos autonómicos y municipales.

"Los gobiernos de Asturias y Llanera han normalizado el fracaso, han normalizado, el Partido Socialista de Llanera y el Partido Socialista de Asturias, que los presupuestos autonómicos no se ejecuten, que los proyectos que contempla el anexo de inversiones de los presupuestos de la comunidad autónoma no se ejecuten", ha afirmado en una rueda de prensa celebrada en la sede del partido en Llanera.

Argüelles ha criticado que "el 50% de las inversiones planificadas no se van a ejecutar" en los presupuestos de 2026 de Asturias. "Lo que año tras año hace, ahora ya lo recoge el propio presupuesto", ha señalado.

Ha acusado a la alcaldesa socialista de Llanera, Eva Pérez, de "renunciar a gobernar". A su juicio, los socialistas de Llanera "han normalizado perder subvenciones, conformarse con que el Gobierno de Asturias no cumpla con sus compromisos y vender como gestión lo que es la inacción".

El portavoz muninicipal ha insistido en que "el Ayuntamiento de Llanera se ha acostumbrado a no exigir al Principado de Asturias, al Gobierno de Asturias, y por lo tanto el Gobierno de Asturias se ha acostumbrado a no cumplir"; y ha denunciado que "el presupuesto autonómico contempla para Llanera 3,5 millones de euros de inversión, dos millones de euros menos que el de 2025".

Argüelles ha recordado que el PP presentó enmiendas a los Presupuestos, las cuales fueron rechazadas por los grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno regional, "para poner por delante de las prioridades políticas las necesidades de los ciudadanos" y ha mencionado algunas que tienen que ver con el desarrollo del área industrial de Pando, el centro de interpretación de Lucus Asturum, el centro de salud en Pruvia o el arreglo de la carretera que une Llanera y Las Regueras.

El portavoz del PP en Llanera ha estado acompañado por la diputada regional Sandra Camino, quien ha recalcado que el rechazo a los Presupuestos regionales de este año "se basa en el hecho de que son unas cuentas infladas, continuistas y construidas sólo para sostener al Gobierno de Barbón, e implican más impuestos para las familias, la clase media trabajadora, jóvenes y autónomos". "Se trata de unas cuentas totalmente ficticias, una burbuja presupuestaria que pagamos todos los asturianos", ha añadido.