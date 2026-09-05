El PP acusa al Gobierno de Las Regueras de opacidad tras acudir al Consejo de Transparencia

OVIEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Las Regueras ha denunciado la "falta de transparencia" del equipo de Gobierno local de Las Regueras tras tener que recurrir al Consejo de Transparencia y al Defensor del Pueblo para "poder acceder a un expediente que había sido solicitado reiteradamente".

Según expone el portavoz municipal del PP, Diego Parades, la decisión de acudir a esta institución ha sido tomada ante la falta de respuesta de los responsables municipales a sus reiteradas peticiones de documentación relativas a la gestión del Ayuntamiento.

Finalmente, el Ayuntamiento facilitó el expediente, pero lo hizo de forma tardía y después de que se hubiera presentado la reclamación ante el Consejo de Transparencia. "La resolución del Consejo estima la reclamación y señala expresamente que no se respetó el derecho de acceso a la información dentro del plazo legalmente establecido", destaca el edil 'popular', quien añade que "la transparencia y el acceso a la información municipal no pueden depender de que un concejal tenga que recurrir a organismos externos para hacer valer sus derechos".