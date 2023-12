El PP acusa a los gobiernos socialistas de "dejadez" ante la contaminación de la Ría de Villaviciosa

OVIEDO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP, José Manuel Felgueres, ha criticado este miércoles la dejadez de las administraciones ante la contaminación de la Ría de Villaviciosa. El popular ha afirmado que "la Ría de Villaviciosa lleva 12 años con problemas de contaminación y cerrada al marisqueo, por culpa de los incumplimientos tanto del Principado como del Gobierno central, en materia del saneamiento de ambos márgenes".

Felgueres, acompañado de los concejales populares Pedro Llera, Inés Carbajales y Loli Riva, ha recordado que, en el margen derecho de la ría, desde 2015 existe un colector general que une las parroquias de Carda, Tornón y Selorio con la EDAR de Rodiles.

Desde el PP señalan que a pesar de este colector, la mayor parte de las viviendas, ocho años después, siguen sin conectarse a dicha infraestructura a pesar de las numerosas promesas de los gobiernos socialistas. "En marzo de 2022 se adjudicó el proyecto de conexión de los ramales secundarios del margen derecho de la ría de Villaviciosa por un importe de 72.000 euros, y el Gobierno de Adrián Barbón lo anunció con una nota de prensa, donde prometían ejecutar las obras valoradas en más de 1,9 millones de euros entre los años 2023 y 2024", apunta Felgueres.

En los presupuestos de 2023 habilitaron una "ridícula partida" de 38.000 euros, y para 2024 solo hay prevista una por importe de 150.000 euros. "El Partido Popular preguntó por estas obras a la consejera de Transición Ecológica en la comisión de Hacienda de la pasada semana, y confirmó que el plan de inversiones en esta infraestructura se retrasará, como poco, hasta el ejercicio de 2027", explica Felgueres.

"Supone un retraso inasumible, una irresponsabilidad desde el punto de vista medioambiental y una tomadura de pelo a los vecinos de Villaviciosa, todo ello, con el silencio cómplice del alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, quien hace una semana anunció en la prensa "haber pactado con Barbón afrontar pronto los problemas de la ría". "Alejandro Vega y Barbón tendrán que explicar si para ellos, afrontar pronto, significa retrasar cuatro años más estas inversiones" añade Felgueres.

En referencia a las obras de saneamiento de los núcleos que vierten al margen izquierdo de la Ría -Bedriñana, San Martín del Mar y Oles-, fueron declaradas de interés general por el ejecutivo de Mariano Rajoy en la Ley de Presupuestos del Estado 2018, con lo que su ejecución pasó a ser de competencia estatal.

Pero con la llegada de Pedro Sánchez el proyecto quedó aparcado y cinco años después las obras siguen sin ejecutarse. El diputado regional ha apuntado que "hemos solicitado información y estaremos vigilantes para que no se sigan dilatando en el tiempo estas inversiones tan necesarias".

CARRETERAS

Por su parte, los concejales Pedro Llera e Inés Carbajales manifestaron que el engaño socialista se extiende también a las inversiones en las carreteras del concejo, la de la AS-331 (Candanal), AS-330 (Villaviciosa-Puente Aguera) y VV-15 (Priesca). Todas ellas tenían asignadas partidas en los Presupuestos actuales de 2023 y quedaron sin ejecutar por culpa de la dejadez o de la incompetencia del Gobierno regional.

La AS-331, en Candanal, supone un riesgo para los usuarios por culpa de un argayo producido hace ocho años. Tenía asignados 122.000 euros en los presupuestos del 2023, que no se ejecutaron y en los actuales presupuestos rebajan la partida a 87.800 euros. La AS-330 (Villaviciosa-Puente Aguera) tenía asignados 50.000 euros en los presupuestos de este año, que no se ejecutaron, y en los actuales se asignan 244.703 euros, cuando en marzo anunciaron que se ejecutaría por tramos y que el primero de ellos, con una longitud de once kilómetros, superaría los 2,5 millones de euros de inversión.

La VV-15, carretera de Priesca, tenía asignados 125.000 euros en los presupuestos del 2023, y tampoco se invirtieron, ahora le asignan 278.772 euros, cifra claramente insuficiente teniendo en cuenta que estaba previsto cambiar el trazado a su paso por la iglesia de San Salvador.

Para el Partido Popular de Villaviciosa las partidas asignadas en estos presupuestos a estas carreteras "son ridículas, insultantes y claramente insuficientes, más aún si tenemos en cuenta que las asignadas en 2023 quedaron todas sin ejecutar".