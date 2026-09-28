El PP acusa al Principado de dejar sin autobús a Coto Carcedo con 180.000 euros consignados por Castrillón

El Diputado Regional Del PP De Asturias Pedro De Rueda Y La Teniente De Alcalde De Castrillón Y También Diputada, Nuria González-Nuevo, En Coto Carcedo Este Lunes. - PP ASTURIAS

CASTRILLÓN, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP de Asturias Pedro de Rueda y la teniente de alcalde de Castrillón, Nuria González-Nuevo, han acusado este lunes al Principado de mantener sin transporte de autobús al núcleo de Coto Carcedo con el consultorio médico de Raíces y con la capital del concejo, a pesar de que el Ayuntamiento ha reservado 180.000 euros en su presupuesto para financiar la mejora del servicio.

En declaraciones a los medios desde Coto Carcedo junto a miembros de la Asociación de vecinos El Otero, De Rueda ha denunciado el "silencio administrativo" del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) tras cuatro meses sin responder a las propuestas remitidas por el Consistorio el pasado 12 de mayo. Según ha recordado, el Ayuntamiento de Castrillón ha cumplido con sus compromisos tras formalizar su integración en el Consorcio y disponer los fondos económicos necesarios, por lo que ha considerado "inaceptable" que un núcleo de casi mil habitantes carezca de conexión directa.

Ante esta situación, el parlamentario del PP ha anunciado la presentación de dos iniciativas en la Comisión de Movilidad de la Junta General del Principado con el objetivo de exigir explicaciones al Gobierno asturiano y reclamar fechas concretas para la puesta en marcha de las líneas de autobús tanto en Coto Carcedo como en la zona rural del concejo. Por su parte, González-Nuevo ha calificado la conexión del núcleo con Salinas y el centro sanitario de Raíces como una "reivindicación histórica" que aún no ha obtenido respuesta oficial.