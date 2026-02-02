El PP advierte de los anuncios "sin base legal ni económica" del Principado sobre Fuentes de Invierno

El diputado del PP de Asturias, Pedro de Rueda, junto a la diputada Gloria García y la edil y portavoz municipal del PP de Aller, Nieves Díaz. - PP

OVIEDO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del grupo parlamentario del PP de Asturias, Pedro de Rueda, ha advertido este lunes de la política de "anuncios huecos, improvisados y carentes de cualquier solidez jurídica o económica" del Gobierno socialista del Principado en relación con la estación invernal de Fuentes de Invierno.

De Rueda ha advertido de que el Ejecutivo de Adrián Barbón vuelve a recurrir a la propaganda y al titular fácil para ocultar una realidad que ha calificado de incontestable: "no hay proyecto, no hay planificación y no hay ni un solo documento en firme que respalde los anuncios que se lanzan sobre Fuentes de Invierno".

En este sentido, ha subrayado durante una rueda de prensa en Felechosa, acompañado de la edil y portavoz municipal del PP de Aller, Nieves Díaz, que "se promete mucho, pero no se concreta nada; todo es 'posible' porque detrás no hay ni dotación económica ni garantías legales firmes".

"El Gobierno del Principado ha convertido Fuentes de Invierno en un escenario de marketing político, donde se anuncian actuaciones que no tienen encaje jurídico conocido ni consignación económica clara, y que en muchos casos ni siquiera han sido tramitadas administrativamente", ha denunciado el diputado popular. "Así no se gestiona una infraestructura pública; así se engaña a los asturianos".

Pedro de Rueda ha señalado que esta forma de actuar genera inseguridad, desconfianza y parálisis, tanto entre los trabajadores como entre los usuarios, clubes deportivos y empresarios de la zona. "Cuando los anuncios no se sostienen ni legal ni presupuestariamente, lo único que se consigue es frustración y descrédito institucional", ha afirmado.

Asimismo, ha acusado al Gobierno regional de confundir deliberadamente la comunicación política con la gestión real, anunciando supuestas mejoras o inversiones que "o bien no existen, o bien quedan atrapadas en un limbo del que nunca salen". "Fuentes de Invierno no necesita más ruedas de prensa ni dioramas fantasiosos; necesita decisiones serias, expedientes completos y dinero encima de la mesa", ha recalcado.

Por último, el dirigente del PP ha exigido al Ejecutivo autonómico "que deje de utilizar Fuentes de Invierno como atrezzo político y aclare de una vez qué actuaciones están realmente aprobadas, con qué cobertura legal, con qué financiación y en qué plazos ciertos. Asturias no puede seguir soportando una política de nieve basada en el humo, el titular y la ocurrencia", ha concluido.