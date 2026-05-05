El PP advierte en Rodiles del "abandono" de las infraestructuras turísticas en Asturias

La diputada del Grupo Parlamentario del PP de Asturias Sandra Camino, junto al parlamentario por el Oriente José Manuel Felgueres, y acompañada también de las ediles populares de Villaviciosa Loli Riva Gayo y Sonia Hevia Fisas, en la playa de Rodiles. - PP

OVIEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario del PP de Asturias, Sandra Camino, ha advertido este martes, junto al parlamentario por el Oriente José Manuel Felgueres, en la playa de Rodiles, del deterioro de las infraestructuras turísticas en Asturias, y ha acusado al Gobierno del Principado de "incompetencia absoluta" por su falta de actuación.

Camino, acompañada también de las ediles populares de Villaviciosa Loli Riva Gayo y Sonia Hevia Fisas, ha recordado que "el 3 de julio de 2025 estábamos exactamente en este mismo punto, a esta misma hora, denunciando lo mismo", lo que, a su juicio, evidencia "la inacción y la falta de compromiso del Ejecutivo autonómico con el mantenimiento de nuestras sendas, pasarelas y rutas".

Durante su visita a Villaviciosa, la diputada ha señalado el mal estado de la pasarela de la playa de Rodiles, "uno de los principales recursos turísticos del concejo y una de las playas más visitadas durante la época estival". En este sentido, ha advertido de que esta situación no es un caso aislado, sino un problema extendido por toda la región.

"La realidad es que en Asturias hay numerosos ejemplos de deterioro: pasarelas de madera con claros signos de desgaste en sendas costeras, barandillas dañadas en miradores muy transitados o escaleras debilitadas en rutas de montaña. Es un problema estructural que el Gobierno está ignorando", ha afirmado.

Camino también ha criticado la falta de coordinación institucional, asegurando que "el alcalde socialista dice, pero no exige" y que, pese a compartir color político con el Gobierno autonómico, "poco le escuchan". Asimismo, ha reprochado a la Consejería de Turismo que "estas infraestructuras no estén entre sus prioridades".

La diputada ha recordado que el pasado 7 de abril el PP asturiano presentó una proposición no de ley en la Junta General para abordar esta situación. La iniciativa proponía la elaboración de un inventario exhaustivo y actualizado de todas las sendas, caminos y estructuras vinculadas al turismo, con el objetivo de conocer su estado real, detectar riesgos y priorizar actuaciones con criterios objetivos.

"También solicitábamos la puesta en marcha de un Plan de Seguridad de Sendas y Caminos del Principado de Asturias", ha añadido Camino, quien ha lamentado que "la izquierda asturiana votó en contra de una medida de puro sentido común".

En este contexto, ha advertido de que "de nada sirve presumir de tener la costa mejor conservada de España o de la calidad del agua de nuestras playas si el acceso a ellas supone un riesgo para vecinos y turistas". "Prevenir siempre es más barato y, sobre todo, más responsable que actuar después de un accidente", ha subrayado.

Por último, Camino ha insistido en que "si el objetivo es avanzar hacia un turismo activo los 365 días del año, las infraestructuras deben estar en condiciones óptimas durante todo el año", algo que considera "clave para lograr una desestacionalización real, especialmente fuera de las grandes ciudades".

Los diputados asturianos han anunciado que volverán a preguntar en sede parlamentaria por el estado de estos recursos y por la existencia de un plan de revisión que evite que "más pasarelas, miradores, rutas y sendas sigan el mismo camino de deterioro que hoy vemos en Rodiles".