El PP alerta de la "creciente inseguridad" en Corvera y pide más policía

Visitadel diputado del PP Manuel Cifuentes a Corvera. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General, Manuel Cifuentes, junto al portavoz del PP local, Alejandro Méndez y el edil David Robles, ha alertado este sábado de la "creciente preocupación vecinal" ante el "aumento de la inseguridad" en el concejo de Corvera de Asturias.

Durante la intervención, Cifuentes ha alertado de una "oleada de robos" que afecta desde hace meses especialmente a viviendas y zonas residenciales, y "no se trata de una percepción, sino de hechos constatados". Según han explicado, "en los últimos meses se han producido numerosos episodios que evidencian un problema estructural de seguridad vinculado a la actuación de grupos organizados".

Entre los hechos señalados, el diputado ha recordado que la Guardia Civil detuvo en otoño de 2025 a cuatro personas como presuntas autoras de al menos ocho robos con fuerza en Corvera y municipios cercanos, tras una serie continuada de asaltos iniciados en septiembre. Asimismo, han indicado que "distintas investigaciones policiales han confirmado la actividad de bandas organizadas en Asturias, responsables de decenas de delitos contra el patrimonio durante 2025".

La preocupación vecinal, según ha destacado Cifuentes, es "especialmente intensa" en zonas rurales como Solís o Cancienes, donde "se han registrado robos reiterados en viviendas, generando una profunda sensación de inseguridad entre las familias". "Los ladrones están entrando en casas con sus habitantes dentro, incluidos menores y personas mayores", han advertido.

Para el PP es "especialmente preocupante" la escasez de efectivos de la Guardia Civil en las zonas rurales, lo que "obliga a cubrir incidencias con patrullas desplazadas desde Avilés, aumentando los tiempos de respuesta". Esta situación "ha sido reconocida en la reciente Junta de Seguridad local de Corvera. La falta de planificación y voluntad política deja a los ciudadanos desprotegidos y favorece la sensación de impunidad de los delincuentes", han afirmado.