El PP alerta de la "grave situación de abandono" que sufren los cuarteles de la Guardia Civil en Asturias

El diputado por Asturias del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Silverio Argüelles, juntos miembros del PP, frente al cuartel de la Guardia Civil de Pravia. - PP

OVIEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado por Asturias del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Silverio Argüelles, ha advertido este viernes de la "grave situación de abandono" que sufren los cuarteles de la Guardia Civil en la región, así como el incumplimiento reiterado de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España en materia de infraestructuras y medios. Lo ha hecho en una rueda de prensa frente al cuartel de la Guardia Civil de Pravia, acompañado por el portavoz municipal del Partido Popular en el concejo, Alberto Morán.

Silverio Argüelles ha recordado que, en mayo de 2019, dos semanas antes de las elecciones, el Partido Socialista prometió y anunció la construcción de tres cuarteles nuevos en Asturias: uno en Pravia y otro en Llanera con un presupuesto de 1,8 millones de euros cada uno, y un tercero en Mieres, con un presupuesto de 42 millones de euros. "Han pasado siete años y seguimos exactamente igual: con menos efectivos, con instalaciones deterioradas y con proyectos sin ejecutar," censuró.

En este sentido, Argüelles ha afirmado que "el cuartel de Mieres sigue sin inaugurarse. A día de hoy, sigo esperando por la invitación que la delegada del Gobierno de Asturias y la directora general de la Guardia Civil me dijeron que me iban a enviar para agosto de 2025. En Llanera no hay avances, y en Pravia lo vuelven a anunciar ahora como si fuera una novedad, y el alcalde lo valora de manera positiva. Se están riendo de todos, nos están vendiendo otra vez lo que prometieron hace 7 años y no cumplieron. No tienen respeto alguno por los asturianos. Les vale todo."

Silverio Argüelles ha señalado que esta situación se produce en un contexto especialmente preocupante, con déficit de efectivos en la Guardia Civil en Asturias, que ronda los 700 agentes, y con unas infraestructuras que, en muchos casos, presentan un estado "claramente deficiente". Además, ha destacado que los agentes critican que el Gobierno anuncie inversiones millonarias a largo plazo, como el Plan de Infraestructuras hasta 2034, mientras no logra resolver los problemas actuales.

El diputado popular señala que "hablan de millones a 2034 para tapar lo que no han hecho desde 2019. La realidad es que hoy hay menos guardias civiles y peores cuarteles. Y no lo digo yo, lo dicen los propios agentes."

Silverio Argüelles anuncia que el PP llevará este asunto al Congreso de los Diputados y que ya se han registrado varias iniciativas parlamentarias para exigir transparencia y responsabilidades al Gobierno, incluyendo peticiones de información detallada sobre todas las actuaciones previstas en el Plan de Infraestructuras (PLISE II), incluyendo su ubicación, presupuesto y calendario de ejecución; solicitudes para conocer los criterios de priorización, el estado real de los de los cuarteles y las carencias existentes en medios humanos y materiales; y la solicitud de comparecencia del ministro del Interior para que explique en sede parlamentaria la planificación real y el grado de ejecución de estos proyectos.

"Lo que está en juego no es un edificio, es la seguridad de los asturianos. La Guardia Civil no necesita más propaganda: necesita efectivos, necesita cuarteles dignos y necesita un Gobierno que cumpla. Lamentablemente lo que estamos viendo es justo lo contrario: anuncios, retrasos y abandono," concluye.

Por su parte, Alberto Morán, portavoz municipal del PP en Pravia ha lamentado que el Partido Socialista incumpla de manera reiterada sus compromisos con los pravianos: "El nuevo Cuartel de la Guardia Civil de Pravia es otra promesa más que el PSOE ha dejado sin cumplir."

"Las obras se nos prometieron en 2019, pero 7 años después no han comenzado. Ahora, en 2026, nos vuelven a prometer lo mismo, porque el PSOE piensa que los ciudadanos de Pravia somos tontos, no tenemos memoria, o ambas cosas a la vez", señala Morán.

Alberto Morán destaca que "todos conocemos el compromiso que los agentes y mandos de ese cuerpo tienen con el servicio público y la seguridad de todos los españoles. No obstante, es un hecho que no disponen de todos los medios humanos ni materiales que necesitan," y reprochó que "en Pravia, debido a este enorme retraso de siete años, tardaremos en ver inaugurado el nuevo cuartel."