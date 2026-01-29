El PP asturiano ve "indecente" que el PSOE utilice a los pensionistas "como rehenes"

Archivo - Beatriz Llaneza y, Álvaro Queipo, en una fotografía de archivo - PP DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Asturias, Beatriz Llaneza, ha acusado este jueves al PSOE de "indecencia política" por cruzar "una línea inadmisible" al utilizar a los pensionistas como rehenes en un decreto ómnibus en el que se mezcla, sin ningún sentido, la revalorización de las pensiones con la defensa inaceptable de los 'inquiokupas'.

Beatriz Llaneza destacó que el PP respalda una subida de las pensiones "necesaria y justa, pero no puede usarse para forzar apoyos a un paquete de medidas inaceptables que nada tienen que ver con las pensiones".

"Es una forma de gobernar tramposa, peligrosa y profundamente irresponsable, que convierte un derecho ganado con décadas de trabajo y cotizaciones, en moneda de cambio parlamentaria, y que de nuevo los socialistas asturianos respaldan de manera dócil y sumisa a las órdenes de Pedro Sánchez", subrayó.

Llaneza señaló que, si al PSOE de verdad le preocupan las pensiones, el Consejo de Ministros aprobaría mañana mismo un decreto específico y exclusivo para revalorizarlas, "y el PP lo votaría a favor sin condiciones", y añadió que el Gobierno se dedica a lanzar cortinas de humo para intentar tapar todos sus graves escándalos y mantenerse en el poder a toda costa. "No se puede jugar así con el bienestar de los españoles, y menos con el de quienes han estado toda su vida aportando y cotizando", recalcó.

"No se puede gobernar España a base de mentiras, chantajes y amenazas veladas. Y mucho menos hacerlo a costa de quienes han pasado toda su vida trabajando y levantando este país. Y vergüenza debería de darles a los representantes del PSOE en Asturias el hacer de voceros de ese tipo de política indecente; seguramente por ello Adrián Barbón y Adriana Lastra no dan la cara y lanzan a un tercero al ruedo de la vergüenza", concluyó Llaneza.