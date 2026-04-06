El PP de Asturias critica el "organigrama mastodóntico" de Asturias y el coste de las subdirecciones generales

El diputado del PP de Asturias José Agustín Cuervas-Mons en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) José Agustín Cuervas-Mons ha cuestionado este lunes la utilidad de la figura de los subdirectores generales en la administración asturiana, asegurando que "solo aumentan un organigrama mastodóntico, ineficaz y el más costoso de la historia".

En una rueda de prensa, el diputado 'popular' ha explicado que esta figura se creó hace tres años, en el inicio de esta legislatura, con el objetivo de agilizar al administración y reducir la carga burocrática. Desde el PP, Cuervas-Mons considera que estas premisas no se han cumplido, sino que solo ha servido para incrementar el organigrama.

El diputado ha explicado que actualmente hay ocho subdirecciones generales ocupadas, y solo una de ellas cumple con el decreto que obliga a esta figura a elevar un memorando sobre el cumplimiento de los objetivos fijados para proceder a la evaluación del desempeño.

Cuervas-Mons ha agregado que junto a estas figuras, el Ejecutivo autonómico ha incrementado "de forma exponencial" el número de asesores y personal de confianza ajeno a la estructura funcionarial, siendo el que tiene el mayor número de altos cargos, personal directivo y de libre designación "de la historia democrática de Asturias".

"Desgraciadamente queda claro que Barbón no tiene intención de reducir equipaje de su desmesurado gobierno en lo que le queda de legislatura, y ello se debe a dos factores: al cambalache de puestos con Convocatoria por Asturias, su socio de gobierno, y a la tómbola de premios y cuotas a repartir entre los miembros de la Federación Socialista Asturiana y sus afines", ha enfatizado.

El diputado llevará este asunto a la comisión de Presidencia de este martes, ya que la consejería de la vicepresidenta Gimena Llamedo es la que aglutina más personal eventual y de libre designación después del presidente Adrián Barbón.

El problema, ha agregado, es que "el coste de estos desvaríos los sufre el bolsillo de los contribuyentes asturianos, que ven como los fríen a impuestos para seguir manteniendo una administración con una estructura que cada vez crece más y, sin embargo, sigue siendo muy lenta en la prestación de servicios, y la realidad es que los asturianos hoy viven peor que hace tres años".