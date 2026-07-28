PP de Asturias critica que el Principado haya dejado escapar la Agencia de Salud Pública por su "inacción"

Archivo - La diputada regional del PP de Asturias y portavoz de Sanidad, Pilar Fernández Pardo. - PP - Archivo
OVIEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
La diputada del PP de Asturias Pilar Fernández Pardo ha criticado este martes que el Ejecutivo autonómico presidido por el socialista Adrián Barbón "ha vuelto a fallar a la región por su inacción" tras confirmarse que el Gobierno central ha decidido ubicar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública en Zaragoza.
Fernández Pardo ha denunciado que el Gobierno asturiano ha permanecido callado e inactivo ante el Ejecutivo central, lo que, a su juicio, ha vuelto a costar a Asturias una oportunidad de futuro al quedar relegados los intereses autonómicos frente a las prioridades de Pedro Sánchez.
"Asturias vuelve a quedarse fuera de un proyecto estratégico porque ni Barbón ha sabido defender nuestra candidatura ni el PSOE asturiano ha tenido el peso político suficiente para hacerse escuchar en Madrid. Una vez más, los intereses de nuestra región han quedado relegados frente a las prioridades de Pedro Sánchez", ha remarcado.
La diputada del PP ha subrayado que "supone dejar escapar una oportunidad única para generar empleo cualificado, atraer talento, impulsar la investigación biomédica y reforzar el prestigio del sistema sanitario asturiano".
Fernández Pardo ha recordado que el Ayuntamiento de Oviedo ha trabajado intensamente para defender la candidatura, cediendo espacios y renunciando a otros proyectos. Sin embargo, la parlamenetaria del PP ha apuntado que el Consistorio realizó este esfuerzo en solitario ante "la falta de liderazgo, influencia y capacidad de gestión del Gobierno de Barbón".
La diputada 'popular' ha señalado que este hecho se suma a una lista de oportunidades perdidas por la falta de capacidad de reivindicación de Barbón ante La Moncloa, reprochando al presidente autonómico que haya preferido guardar silencio antes que exigir un trato justo para la comunidad.