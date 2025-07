El PP de Asturias presenta un manifiesto en defensa de las mujeres y contra las actitudes machistas en la vida pública

Beatriz Llaneza afea la actitud de Adriana Lastra (PSOE) el "uso interesado y partidista del feminismo que hace en Asturias"

OVIEDO, 12 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del Partido Popular de Asturias, Beatriz Llaneza, ha presentado este sábado en Oviedo el Manifiesto del PP asturiano en defensa de las mujeres y contra las actitudes machistas en la vida pública y social.

Llaneza ha presentado el manifiesto durante una rueda de prensa acompañada por una representación de mujeres que ocupan cargos orgánicos e institucionales en el Partido, y por Laura Martínez, presidenta de Nuevas Generaciones de Asturias, con el fin de reafirmar el compromiso de los populares asturianos "con una igualdad real, honesta y firme".

El manifiesto, ha apuntado Llaneza, "nace de la convicción y del compromiso. Nace desde la base, desde la experiencia directa de muchas mujeres que trabajan cada día en política y en lo público. No es un texto contra nadie, sino a favor de algo muy importante, la dignidad, el respeto y la igualdad real".

La secretaria general de los 'populares' asturianos ha subrayado que "la lucha por la igualdad no pertenece a ningún partido, pero sí exige valentía, coherencia y voz firme". "Este manifiesto no es un texto más, es una declaración de principios, es una línea roja, es un mensaje alto y claro a toda la sociedad asturiana", ha aseverado.

RECHAZO A ACTITUDES MACHISTAS

Beatriz Llaneza ha reprochado "las actitudes y comportamientos machistas en pleno 2025" y ha augurado que "si no hacemos nada seguirán presentes en nuestra sociedad, en la vida pública, en la política, en las instituciones, en el ámbito laboral".

La secretaria general del PP ha remarcado cómo estos comportamientos "a veces se ejercen desde posiciones de poder con total impunidad y con el silencio cómplice de quienes deberían alzar la voz en el momento que son conocedores y no cuando hay una presión social y mediática". "No son hechos aislados, son síntomas de un machismo estructural que limita, desacredita y condiciona la participación de las mujeres", ha dicho.

Las mujeres que tienen parte activa en Política, "no estamos aquí para mirar hacia otro lado. Hemos visto en las últimas semanas gestos, palabras y descalificaciones inaceptables protagonizados por representantes del Partido Socialista. No son hechos aislados, son expresión de un machismo estructural que aún persiste", ha insistido.

Lamentablemente, ha dicho, "cuando estos hechos vienen desde el poder, el silencio institucional es aún más grave. Y frente a ese machismo no vamos a callar. No lo hemos hecho nunca y no lo vamos a hacer ahora".

URGE AL PRINCIPADO A "ROMPER SU SILENCIO"

Desde el PP han pedido al Gobierno del Principado y al Consejo Asturiano de la Mujer que "rompan su silencio y condenen estos actos con la misma contundencia que exigirían si los autores fuesen otros".

Llaneza ha indicado que el partido también pedirá explicaciones al presidente Barbón por "ese e-mail sin contestar de Miss Asturias por el que aún no dio cuentas". Asimismo, harán una petición el próximo lunes al Consejo Asturiano de la Mujer para la convocatoria extraordinaria de dicho organismo con el fin de tratar estas cuestiones.

La secretaria general también ha afeado a la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, "el uso interesado y partidista del feminismo que hace en Asturias", puesto que considera "preocupante utilizar el discurso de la igualdad como un escudo personal para evitar asumir responsabilidades políticas". "Esa estrategia, además de injusta, pervierte una causa que nos pertenece a todos", ha aseverado.

En este sentido, la secretaria de los populares cree que "utilizar acusaciones de violencia machista, no denunciadas en el momento en el que ocurren, para justificar decisiones políticas, es un insulto a todas las mujeres que sí sufren discriminación o violencia a las que siempre aconsejamos su denuncia".

Por último, Llaneza ha asegurado que desde el Partido Popular de Asturias "siempre han estado y estarán al lado de las mujeres". "Sin oportunismos, sin sectarismos y sin silencios cómplices. No queremos privilegios, queremos respeto", ha remarcado.