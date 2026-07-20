El PP de Avilés acusa al gobierno local de "convertir el problema de la vivienda en una excusa para intervenir más"

Archivo - La diputada del Partido Popular Esther Llamazares en una rueda de prensa este lunes. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal del PP en Avilés, Esther Llamazares, ha acusado este lunes al gobierno local de PSOE e IU de utilizar el problema de la vivienda para justificar "más intervención" y aumentar la dependencia de los ciudadanos de las administraciones.

Llamazares ha criticado la intención del Ejecutivo municipal de solicitar al Principado la declaración de nuevos barrios como zonas de mercado residencial tensionado, además de La Magdalena, y ha sostenido que este barrio "no cumple el criterio más claro" previsto en la normativa sobre el esfuerzo económico de los hogares para acceder al alquiler.

Asimismo, ha considerado insuficiente el anuncio del Ayuntamiento de destinar 300.000 euros a la compra de viviendas, al entender que esa cuantía "no transforma el mercado residencial", y ha defendido que las políticas de vivienda deben centrarse en aumentar la oferta, reforzar la seguridad jurídica, rehabilitar inmuebles y ampliar el parque público "con planificación real".

También ha rechazado que la llegada de la Universidad Nebrija se vincule a la causa de los problemas de acceso a la vivienda en la ciudad, que atribuye a la "falta de planificación" del Gobierno municipal.