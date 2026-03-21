El PP de Avilés denuncia el "desamparo" de las familias afectadas por el incendio ocurrido en la calle Fernández Balsera

Archivo - La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Avilés, Esther Llamazares. - PP AVILÉS - Archivo

OVIEDO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Avilés, Esther Llamazares, ha denunciado este sábado la situación de "desamparo" en la que se encuentran 25 familias desalojadas tras el incendio registrado el pasado 5 de marzo en un edificio de la calle Fernández Balsera.

La edil ha señalado que han transcurrido 16 días desde el desalojo sin que el Ayuntamiento haya ofrecido una solución habitacional adecuada a las personas afectadas, entre las que se encuentran menores, personas mayores y vecinos con problemas de salud.

La portavoz 'popular' ha criticado que la actuación municipal se haya limitado, según la versión trasladada por los propios vecinos, a gestiones puntuales como contactar con un hotel para consultar disponibilidad, sin que se hayan producido, a su juicio, respuestas claras, coordinación con las familias ni otras actuaciones de apoyo.

Desde el Grupo Municipal Popular consideran que no se trata de una "mera deficiencia puntual", sino de un "fallo grave" en la actuación ante una emergencia que afecta directamente a decenas de personas.

En este sentido, Llamazares ha apuntado que la actuación en este tipo de situaciones viene recogida en el Plan de Emergencia Municipal (PEMU), que establece la atención a la población afectada, la movilización de recursos y la adopción de soluciones de alojamiento, si bien ha afirmado que no tienen constancia de su activación efectiva.

Asimismo, ha denunciado la falta de información sobre las medidas adoptadas, los recursos movilizados o el protocolo seguido por el Consistorio desde el incendio.

La edil del PP ha subrayado que se trata de una obligación legal y no de una cuestión de oportunidad política, y ha añadido que el Ayuntamiento ha procedido al precinto del edificio y a declarar su inhabitabilidad sin garantizar una alternativa habitacional a las familias afectadas.

Por último, ha exigido al equipo de gobierno local que adopte de manera inmediata medidas de atención, amparo y ayuda a las familias, así como que cubra los gastos derivados de la situación desde el día del incendio e informe con claridad sobre las actuaciones realizadas.