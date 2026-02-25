El PP de Avilés presenta diez alegaciones a la ZBE para "proteger" al comercio local y los residentes

Archivo - La diputada del Partido Popular Esther Llamazares en una rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular de Avilés ha presentado un decálogo de alegaciones al proyecto de ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con el fin de "proteger" a los vecinos y al comercio local y "evitar restricciones injustificadas".

La portavoz popular, Esther Llamazares, ha advertido este miércoles de que Avilés "no supera los límites legales de contaminación", por lo que reclama una justificación técnica "calle por calle" para la delimitación de la zona. Según el PP, la normativa "carece de motivación medioambiental suficiente" y debe sustentarse en una modelización detallada y específica.

Entre las alegaciones, el grupo popular subraya la necesidad de compatibilizar "la sostenibilidad ambiental con la económica, social y territorial", y advierte del "riesgo de exceso territorial" que, a su juicio, podría debilitar el papel de Avilés como cabecera comarcal frente a las grandes superficies del extrarradio.

El PP solicita un estudio económico independiente sobre el impacto de la medida en el comercio y la hostelería, la creación de plazas de aparcamiento de muy corta estancia dentro de la ZBE para favorecer las compras y mayor flexibilidad en los horarios de distribución de mercancías.

Asimismo, exigen que no se restrinja el acceso a vehículos con etiquetas B y C sin existir antes alternativas como aparcamientos disuasorios competitivos, seguros y bien conectados al transporte público.

En el ámbito social, el documento plantea medidas para "evitar efectos regresivos", como garantizar el acceso de residentes con plaza de garaje con independencia de la etiqueta, ampliar los plazos transitorios para rentas bajas y autónomos, fijar un cupo anual de autorizaciones y conceder un tratamiento más flexible a las motocicletas.

Finalmente, el PP propone introducir una cláusula de revisión anual obligatoria para evaluar si la ZBE cumple sus objetivos ambientales y detectar posibles efectos negativos, como el desplazamiento del tráfico a vías perimetrales. "Una ZBE proporcionada, progresiva y técnicamente fundamentada fortalecerá Avilés; una aplicación rígida podría debilitar su centralidad", concluye Llamazares.