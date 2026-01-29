El PP califica de "auténtico fraude" los procesos de selección en Vipasa y Sedes para "colocar a compañeros de partido"

El diputado regional del PP, José Cuervas-Mons. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP José Cuervas-Mons ha criticado este jueves los procesos de selección puestos en marcha para la contratación de altos cargos en las empresas públicas Vipasa y Sedes, al considerar que no garantizan los principios de mérito, capacidad y seguridad jurídica y que son "un auténtico fraude" para "colocar a compañeros de partido".

En una rueda de prensa, el parlamentario ha asegurado que las bases publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) este mes de enero presentan "requisitos abiertos y sin puntuación", lo que, a su juicio, permite una valoración discrecional de los candidatos por parte de los tribunales.

En el caso de Vipasa, Cuervas-Mons se ha referido al proceso para cubrir la gerencia tras el cese de Susana González García, cuyo nombramiento, según ha afirmado, ya fue "polémico". El diputado ha señalado que el plazo de presentación de solicitudes es de diez días hábiles, inferior al habitual en este tipo de convocatorias, con el objetivo de "limitar la concurrencia y la participación".

Además, ha cuestionado que el tribunal de selección esté compuesto por el consejo de administración de la empresa, "presidido por el señor Zapico", así como la ausencia de baremos concretos para valorar la experiencia profesional o las competencias directivas. "Una vez valorados los méritos, se decide quién es apto y quién no, sin puntuación alguna", ha afirmado.

El parlamentario también ha criticado que la entrevista personal sea la prueba central del proceso, sin que se detallen criterios objetivos ni la forma de evaluarlos.

Cuervas-Mons ha extendido estas críticas al proceso de selección de gerente abierto en Sedes, donde, según explicó, las bases vuelven a establecer un sistema sin puntuaciones concretas y priorizan la experiencia en empresas públicas frente a la desarrollada en el sector privado. A su juicio, este planteamiento "no garantiza en absoluto que se respeten los principios de mérito y capacidad".

El diputado del PP ha contrastado estas convocatorias con otro proceso interno publicado en Sedes para la cobertura de un puesto de dirección administrativa, en el que, según indicó, sí se establecen baremos y puntuaciones para la experiencia, la formación y el manejo de herramientas informáticas.

Durante su intervención, Cuervas-Mons ha afirmado que estos procesos suponen "el preaviso del amaño de dos contratos de alta dirección", con un coste aproximado de 68.000 euros anuales cada uno, y ha comentado que existen resoluciones judiciales que han anulado convocatorias con requisitos similares.

Ante este escenario, el parlamentario ha anunciado que su grupo ha solicitado la comparecencia del Gobierno en comisión para dar explicaciones sobre estas convocatorias y que planteará una pregunta en el próximo pleno de la Junta General en relación con Vipasa.