El PP califica de "inaudito" el retraso de la Ley de Vivienda en Asturias y lo achaca a "cuitas" entre la izquierda

Archivo - El diputado del PP de Asturias José Agustín Cuervas-Mons durante una rueda de prensa. - PP ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias, José Agustín Cuervas-Mons, ha calificado de "inaudito" que se haya decidido suspender la ponencia parlamentaria de la Ley de Vivienda hasta el próximo mes de septiembre. A su juicio, este retraso responde exclusivamente a "cuitas entre la izquierda más radical y la izquierda".

En declaraciones a los medios, Cuervas-Mons ha mostrado su "sorpresa" ante una decisión que paraliza un proyecto al que el Gobierno asturiano "daba una prioridad y tenía una prisa tremenda por aprobarlo". Sin embargo, ha criticado que, ante la presentación de enmiendas por parte de la diputada Covadonga Tomé, "deciden paralizar la ponencia para ver si llegan a un acuerdo".

Para el diputado 'popular', las enmiendas planteadas "empeoran aún más el proyecto del Gobierno" al ser "más intervencionistas" y pretender la aplicación de "sanciones absurdas de hasta 900.000 euros". "No van a mejorar el proyecto, lo van a empeorar", ha advertido, señalando que esta situación "lo único que refleja es la debilidad de un Gobierno que depende del voto de la señora Tomé".

"A la defensiva con el principal problema de los asturianos" Cuervas-Mons ha recordado que la vivienda es "el primer problema de los españoles y de los asturianos" y ha lamentado que se haga depender una ley fundamental del voto de una sola persona. Asimismo, ha reiterado el rechazo del PP al proyecto original del Ejecutivo, al que ha calificado de "muy malo" por su "intervencionismo total" y por ir "en la dirección contraria a la solución del problema".

Frente a este modelo, el parlamentario ha defendido la proposición de ley que presentó en su día el Partido Popular, la cual "escuchó a todos los sectores" y contemplaba medidas como el impulso a la colaboración público-privada, la creación de bolsas públicas de suelo, incentivos fiscales y avales para el acceso de los jóvenes a la vivienda.

"Están muy lejos de lo que es la realidad del problema", ha concluido, esperando que "no se pretenda culpar, como siempre, a la derecha" de este parón parlamentario.