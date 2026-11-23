Archivo - Centro de Menores de Sograndio, en Oviedo - EUROPA PRESS ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Manuel Cifuentes ha dicho que la renuncia de la directora del Centro de Responsabilidad Penal de Menores 'Casa Juvenil de Sograndio', en Oviedo, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, es "la enésima prueba de que el Gobierno ha perdido el control del centro".

Según la resolución de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos de 23 de noviembre, la directora fue nombrada el 6 de octubre y presentó su renuncia voluntaria el 30 de ese mismo mes.

La Consejería la aceptó el 10 de noviembre y el cese no se ha hecho oficial hasta este lunes. "Han pasado más de tres semanas desde la renuncia y la pregunta sigue sin respuesta: ¿quién dirige hoy Sograndio?", se ha preguntado Cifuentes.

Para el diputado, la renuncia no es un hecho aislado, sino el último capítulo de dos años de deterioro. Ha recordado que en febrero de 2025, el consejero Guillermo Peláez aseguró en la Junta General que el funcionamiento del centro era satisfactorio y que no se habían producido anomalías relevantes.

Ha explicado que desde entonces, Sograndio ha visto dimitir a una directora coincidiendo con el informe de la Inspección General de Servicios, ha visto salir a otra y suma ahora la renuncia de una tercera. "Tres directoras en menos de dos años no son mala suerte. Son el retrato de un centro sin rumbo y de un Gobierno que primero negó el problema, después lo parcheó y hoy ni siquiera es capaz de mantener una dirección estable", ha afirmado Cifuentes.

En este tiempo, ha insistido Cifuentes, el centro ha registrado motines, agresiones y fugas; el contrato de seguridad ha pasado de 1,7 a 2,5 millones de euros; ha sido necesario incorporar diez nuevos efectivos de vigilancia y elevar el vallado; y la Viceconsejería de Justicia ha tenido que asumir directamente la gestión del centro.

"Estamos ante un problema que el Gobierno conocía, que el propio Gobierno diagnosticó y que el Gobierno no ha sido capaz de resolver", ha subrayado el diputado.

Cifuentes exige al consejero Guillermo Peláez que explique los motivos de esta nueva renuncia, quién asume la dirección del centro, en qué situación se encuentra la intervención de la Viceconsejería y cuál es el calendario real de las obras.

"Lo que está en juego no es la gestión de un centro cualquiera: es la seguridad de sus trabajadores y el futuro de los menores que ingresan en él. Sograndio necesita seguridad, profesionales, una dirección estable y unas instalaciones dignas. Y necesita, sobre todo, un Gobierno que llegue antes que el problema y no después del escándalo", concluyó Cifuentes.