El PP convoca una convención abierta en la que marcar la hoja de ruta para transformar y posicionar a la ciudad

El presidente del PP en Gijón, Andrés Ruiz, en rueda de prensa en la sede gijonesa del partido. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Gijón, Andrés Ruiz, ha presentado este lunes la convención local del partido que celebrarán, bajo el lema 'Contigo por Gijón', los próximos 27 y 28 en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', con la que se quiere diseñar las líneas estratégicas principales del futuro de la ciudad.

Un debate abierto a toda la ciudadanía, no solo militantes, y que girará en torno a tres ejes transformadores: socioeconómico, urbano y administrativo. La jornada del 27 será matutina y la del 28 de tarde, en cuya clausura está prevista la asistencia del presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo.

Ruiz, en rueda de prensa en la sede del PP gijonés, ha explicado que la convención partirá de la reflexión global sobre el Gijón que se quiere, en un contexto cambiante geopolítica y económicamente. Eso sí, ha dejado claro que el PP va a refrendar su vocación europea, pero también la atlántica.

En esta línea, ha advertido de que no solo hay competencia local, sino también de fuera. De ahí que haya visto importante estudiar, dentro de la posición en el mundo de la ciudad, "qué Gijón queremos ser", ha remarcado.

Respecto a los tres ejes a debate, ha apuntado que la transformación socioeconómica ha abogado por imprimir un acento para la libertad individual y económica, que atienda las necesidades de sus vecinos, especialmente en las familias y mayores.

En materia económica, ha rechazado el que la Zona de Actividades Logísticas e Industriales del Principado de Asturias (Zalia) se convierta en un macropolígono industrial al uso, a lo que ha afeado el apoyo "nulo" de la Administración, al no contar aún con subestación eléctrica ni accesos al puerto gijonés de El Musel para impulsar su desarrollo logístico.

Igual de importante le ha parecido al dirigente 'popular' el reforzar el puerto gijonés, así como el Parque Científico y Tecnológico, con su ampliación en La Pecuaria, y Naval Azul, este último como polo "esencial" para al futuro gijonés.

Preguntado en este punto acerca de la instalación en la Zalia del proyecto de fabricación de paneles solares de la empresa Sunwafe, Ruiz se ha mostrado de acuerdo con esta inversión y ha dicho confiar en que pueda salir adelante.

Ha incidido, incluso, en que la vicealcaldesa gijonesa y portavoz del PP en el Ayuntamiento gijonés, Ángela Pumariega, ha apoyado en el Consejo de Administración de la Zalia este proyecto.

Referente a la transformación urbana, a la que el Gobierno regional y estatal, según él, "dan la espalda", ha considerado preciso "volcarse" en el Plan de Vías durante la próxima década.

Ha reiterado, unido a ello, la necesidad de impulsar la Zalia y de contar con accesos a El Musel alternativos al vial de Jove. Al margen de ello, ha avanzado que quieren trabajar en nuevos desarrollos urbanos para conseguir una ciudad más compacta y cómoda para los gijoneses.

EMPRESAS MUNICIPALES

En el caso de la transformación administrativa, ha adelantado que el PP volverá a poner encima de la mesa cambios en la estructura municipal.

Sobre esta cuestión, Ruiz, a su vez diputado regional, ha apostado por adelgazarla y hacerla más ágil. A su juicio, la estructura actual no está dando una respuesta eficiente.

Al tiempo, ha asegurado que todas las empresas públicas municipales serán objeto de debate. No ha ocultado, relacionado con ello, que el PP siempre quiso que Emvisa estuviera ligada a la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS), estando, además, ambas a cargo del mismo concejal. "Así que el Partido Popular ya ha dado un paso en ello, en la propia composición del Gobierno", ha afirmado.

En cuanto a las insinuaciones de la izquierda de que el PP, y la derecha en general, quiere privatizar las empresas municipales, ha remarcado que ellos lo que desean es ver cómo prestar un servicio público "de forma mas eficiente".

"Lo que no cree el PP es una Emulsa quebrada", ha recalcado Ruiz, con referencia a cómo se encontraron la empresa municipal cuando accedieron al Gobierno local. Ha destacado, en este caso, que el PP logró sanear la empresa.

Se ha preguntado, asimismo, si cuando la izquierda habla de que la derecha quiere privatizar, si es que el modelo que defienden es el de empresas "quebradas y arruinadas" como las que, según el dirigente 'popular', dejaron el mandato pasado.

Ha dejado claro, eso sí, que los 'populares' "nunca" descartarán la colaboración público-privada, que va en el ADN del PP, según él, y que, a su modo de ver, ha dado frutos. Como ejemplo, ha citado en Emulsa la subcontratación del servicio de desratización.

PROGRAMA DE CIUDAD

En cuanto a los plazos de la convención, ha explicado que el próximo día 18 publicarán en la web del partido el borrador de la ponencia de la misma, a la que se podrán presentar enmiendas por cualquier persona hasta el próximo día 25.

Será, según él, una convención que cuente con todos porque lo que buscan es que salga de ella un programa "de ciudad", que sirva de base para configurar las líneas programáticas del partido.

Ruiz, por otra parte, ha recordado que justo este pasado domingo hizo un año del congreso local del PP gijonés en el que salió elegido.

Ha asegurado, a este respecto, que mantiene la ilusión "intacta" por seguir renovando el partido y su compromiso con el mismo. A mayores, ha asegurado que es un partido hoy "más fuerte, mucho más cohesionado" y que mira al futuro con ilusión de crecer y ganar el espacio que se merece en las instituciones.