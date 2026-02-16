El PP critica la contratación de profesionales privados para redactar la normativa de la ley de Bebidas Energéticas

Bebidas energéticas - EUROPA PRESS

OVIEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Partido Popular, Pilar Fernández Pardo, acusó este lunes al Gobierno de Barbón de "despilfarro y derroche de dinero público" en la contratación de servicios profesionales privados para la redacción de la normativa del proyecto de ley de Bebidas Energéticas, "que debería ser elaborado por el propio personal de la Consejería que dirige Ovidio Zapico".

Pilar Fernández Pardo censuró que esta Consejería "gastó 12.100 euros en la asistencia técnica para la redacción del citado proyecto de ley encargada a un despacho de abogados de Castilla-La Mancha".

Asegura además la parlamentaria 'popular' que la consecuencia ha sido que el proyecto de ley de Bebidas Energéticas "ha tenido que ser rectificado prácticamente de forma íntegra por parte del Letrado de la Junta General".

"Si el objetivo era garantizar la calidad técnico-jurídica del proyecto, la realidad demuestra todo lo contrario, y ha tenido que ser el Letrado del Parlamento quien, advirtiendo de los graves defectos, carencias e incongruencias del texto presentado, rehiciera dicho proyecto de ley para hacerlo acorde con la normativa nacional y europea", dijo Fernández Pardo.

Y es que según el PP de no haber sido así, el proyecto de ley de Bebidas Energéticas podría haber sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad por vulnerar la legislación básica del Estado, así como la normativa europea.

La diputada del PP advierte de que esta práctica "ya viene siendo habitual por parte del Gobierno de Barbón en todas sus consejerías, recurriendo de esta manera a la privatización de servicios, multiplicando costes y con una falta total de optimización de los recursos, que podrían muy bien destinarse, por ejemplo, a mejorar la Sanidad". Asimismo, anunció que el Partido Popular ha reclamado toda la documentación pública referente a este expediente.