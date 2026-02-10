El PP critica el fracaso del Gobierno en la gestión de la incapacidad temporal

Archivo - La diputada regional del PP en el Parlamento asturiano y portavoz de Sanidad, Pilar Fernández Pardo. - PP ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Partido Popular Pilar Fernández Pardo, portavoz de Sanidad, denunció este martes el fracaso del Gobierno en la gestión de la incapacidad temporal, que según la diputada "está directamente relacionado con la escasez de profesionales y las listas de espera, verdadero problema de la Sanidad pública".

Según la parlamentaria del PP, la situación actual de la incapacidad temporal es consecuencia de la falta de planificación, la ausencia de coordinación y el abandono de la atención primaria por parte del Gobierno.

A este respecto, Fernández Pardo afirmó que el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la incapacidad temporal confirma el crecimiento sostenido de las bajas laborales en España, y también en Asturias, tanto en la incidencia como en la duración de las bajas, con un impacto económico cada vez mayor sobre la Seguridad Social y las empresas.

"El Gobierno de Pedro Sánchez y el de Adrián Barbón son los verdaderos responsables de esta grave situación, porque lejos de ejercer el liderazgo, el Ejecutivo de la nación ha trasladado el problema a las comunidades autónomas, y en Asturias se muestran incapaces de solucionarlo", destacó.

Fernández Pardo indicó que la falta de médicos de familia y la creciente presión asistencial en el sistema sanitario público, con unas listas de espera que alargan enormemente los tiempos para las consultas con especialistas y la realización de pruebas diagnósticas, condicionan estas preocupantes demoras.

En este sentido, recordó que el Ministerio de Sanidad estableció en más de 2.700 las plazas de formación MIR que deberían haberse convocado este año, pero finalmente el incremento real fue de solo 32 plazas respecto al año anterior.

"España cuenta con 4.500 médicos de familia menos de los necesarios, y así resulta imposible garantizar una gestión ágil y eficiente de la incapacidad temporal", dijo la diputada popular.