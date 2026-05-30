El PP critica que el PSOE haya cedido la política de vivienda "al izquierdismo más radical" en Asturias

Los diputados del PP de Asturias José Agustín Cuervas-Mons y Andrés Ruiz en Gijón - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 30 May. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del PP de Asturias José Agustín Cuervas-Mons y Andrés Ruiz han criticado al PSOE autonómico por haber cedido la política de vivienda "al izquierdismo más radical" y ha reprochado al presidente, Adrián Barbón, que haya "convertido una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en un problema cada vez más grave, por la falta de medidas eficaces para aumentar la oferta y facilitar el acceso a una vivienda".

En una nota de prensa, ambos diputados han explicado que el PP ha comenzado una campaña que recorrerá los principales concejos de la región para presentar sus propuestas en materia de vivienda. Andrés Ruiz ha recordado que antes de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno estatal, "el problema de la vivienda no estaba entre las principales preocupaciones de los españoles", mientras que "hoy es uno de los mayores problemas del país".

En este sentido, ha reprochado al consejero de Vivienda de Asturias, Ovidio Zapico, que mantenga una actitud "sectaria" hacia Gijón, con obstáculos a las iniciativas del Ayuntamiento como el Plan Llave, Gijón Confía Alquilando o el desarrollo residencial de Ecojove.

El Partido Popular, ha explicado, dispone de un plan alternativo basado en la movilización de suelo, el impulso a la vivienda protegida, la colaboración público-privada y la reducción de la carga fiscal que soportan los compradores. Entre las medidas destacadas figura la propuesta de aplicar un tipo cero en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para los primeros 150.000 euros de la compra de vivienda habitual por parte de jóvenes y colectivos vulnerables.

Por su parte, Cuervas-Mons ha mostrado su rechazo a la declaración de zonas tensionadas al considerar que esta medida ha demostrado en otros territorios que reduce la oferta disponible y provoca nuevas subidas de precios. Frente a ello, ha defendido las propuestas planteadas por el Partido Popular para favorecer la construcción de vivienda, generar nuevo suelo, reducir cargas fiscales y facilitar la puesta en el mercado de más inmuebles tanto para alquiler como para compra. "Si hay suelo y hay promotores dispuestos a construir, la pregunta es por qué no se construye. La respuesta está en unas políticas equivocadas que gravan la vivienda, dificultan la inversión y frenan el desarrollo de nuevos proyectos", ha zanjado.