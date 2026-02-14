El PP critica el "silencio" del Principado ante la situación del suelo de Baterías en Avilés: "Tiene que mojarse"

Álvaro Queipo denuncia el silencio del Gobierno de Barbón ante las posibles mordidas en las Baterías de Avilés y que el suelo industrial esté abandonado: “Tiene que mojarse ante un proyecto vital para el futuro de Asturias” - PP

OVIEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha criticado este sábado que el Gobierno del Principado mantiene "silencio" ante la situación del suelo industrial de las Baterías de Avilés, cuya contratación del derribo está siendo investigada por la UCO.

Según Queipo, el terreno, uno de los mayores suelos industriales de Asturias con 200.000 metros cuadrados, "no está todavía preparado para el desarrollo industrial" y carece de un proyecto riguroso que garantice su utilización.

Queipo ha cuestionado la gestión de las administraciones y ha advertido del riesgo de pérdida de inversiones: "A mí me asusta, como asturiano, que ya se esté planteando marcharse a León", en referencia a la multinacional Indra.

El líder del PP ha reclamado al Ejecutivo regional "que se moje, que venga aquí a coordinar lo que está ocurriendo, que decida juntamente con la Administración del Estado, qué va a hacer con el futuro del suelo de Baterías, y que por una vez pongan orden y un plan sobre la mesa para dar garantías".

Durante su visita a la zona, Queipo ha estado acompañado por la diputada nacional Esther Llamazares, quien ha destacado que "es muy importante que la Administración, tanto autonómica, que tiene las competencias, como nacional, que legisla, den certidumbre a las empresas y facilitar para que haya inversiones".

Llamazares ha añadido que "lo que está pasando en Avilés está generando dudas, de hacia dónde va el modelo de industria de Avilés y nos preocupa porque el suelo de Baterías es el proyecto que le queda a la ciudad en los próximos años".