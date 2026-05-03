El PP critica en Tormaleo (Ibias) el "abandono institucional" del sector minero

Representantes del PP con los mineros encerrados - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 3 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, y el senador popular, José Manuel Rodríguez 'Lito', han visitado este domingo a los mineros que llevan días encerrados en la mina Miura (Ibias) que reclaman el pago de una docena de salarios adeudados, una problemática que afecta al conjunto de la plantilla. Los dirigentes 'populares' lamentan el 'abandono institucional' que sufre el sector minero. Han trasladado su preocupación por las condiciones del encierro y la falta de información que sufren los trabajadores.

La regidora subrayó que una de las principales necesidades de los mineros es recibir información clara y directa sobre su situación. "Necesitan que alguien les explique realmente cómo está todo, cuál es la tramitación que debería seguir lo que están solicitando, todo el proceso relacionado con el administrador concursal o el cambio de derechos", señaló.

Álvarez incidió en que los trabajadores permanecen encerrados en condiciones "nefastas, con muchísima humedad", sin que nadie les haya aclarado los plazos, los procedimientos ni el margen de actuación política existente.

Añadió que, aunque en los primeros días mantuvo contacto con la Consejería de Industria, el flujo de información se interrumpió posteriormente. Asimismo, mostró su malestar por la reacción de la Delegación del Gobierno tras solicitar la verificación de las condiciones de seguridad de la mina, recordando que la explotación llevaba un año sin mantenimiento y que existe el precedente de un accidente con cinco fallecidos. "Pedir que se acredite la seguridad es lo mínimo que tiene que hacer un alcalde", afirmó.

Álvarez insistió en que la prioridad del Ayuntamiento es conocer el estado de los mineros y exigir transparencia: "Que dejen de engañarlos, que les cuenten cómo son las cosas, que les den información y que pongan una solución. Y si no la hay, que se lo digan claramente".

Por su parte, el senador José Manuel Rodríguez 'Lito' enmarcó lo ocurrido en la mina de Miura dentro de una situación más amplia de crisis del sector minero asturiano. Lamentó que la minería esté siendo noticia "por hechos negativos", recordando tanto accidentes recientes como la falta de planificación para empresas estratégicas.

Rodríguez criticó la falta de actuación de las administraciones y denunció que los trabajadores "han sido engañados de forma flagrante", señalando además una posible falta de control en la adjudicación de derechos mineros. A su juicio, el encierro evidencia una situación límite: "No están reclamando mejoras laborales, sino algo tan básico como cobrar las nóminas que se les adeudan".

El senador también reprochó al Gobierno del Principado la ausencia de responsabilidades políticas tanto en accidentes anteriores como en la situación actual, y advirtió del impacto negativo que estos episodios tienen sobre la inversión y el futuro del sector. En este sentido, defendió la necesidad de seguir apostando por la minería en Asturias mientras no existan alternativas económicas reales para estos territorios.

Finalmente, Rodríguez reclamó mayor implicación de las administraciones y de las organizaciones sindicales para evitar que situaciones como la actual vuelvan a repetirse, y expresó su apoyo a los trabajadores encerrados: "No podemos normalizar que tengamos que estar a pie de mina por conflictos como este o por accidentes. La minería debe ser un orgullo y un sustento digno para quienes viven de ella".