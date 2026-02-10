PP y CSIF reclaman desarrollo normativo de la Ley de Autoridad del Profesorado ante aumento de agresiones a docentes

La diputada del PP de Asturias, Gloria García, y el presidente de CSIF Educación Asturias, Jorge Caro, durante la rueda de prensa de este martes en la Junta General. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Partido Popular en Asturias, Gloria García, y el presidente de CSIF Educación Asturias, Jorge Caro, han alertado este martes sobre el aumento de las agresiones, amenazas y acoso hacia los docentes en los centros educativos de la región, y han reclamado el desarrollo reglamentario de la Ley de Autoridad del Profesorado, aprobada en 2013 pero nunca reglamentada en Asturias.

Durante una rueda de prensa conjunta, ambos han subrayado la gravedad de los casos, que afectan tanto a Primaria como a Secundaria. "No todo es respeto, necesitamos protección real para los docentes frente a agresiones verbales y físicas", ha recalcado García, quien ha dicho que el desarrollo reglamentario de dicha ley "no va a ser la panacea, sin duda, pero hay que ir dando pasos". Por ello, el Grupo Parlamentario llevará una iniciativa parlamentaria.

Según Caro, los datos recogidos por CSIF reflejan que más del 50% de los docentes asturianos han sufrido algún tipo de agresión, con un 11% de casos de violencia física, mientras que el 97% considera que existen problemas de convivencia en los centros. "Recibimos llamadas de agresiones hasta seis veces por semana. Esta situación afecta también al alumnado y a sus familias", ha alertado.

Entre los incidentes relatados se incluyen ataques con sillas, empujones, amenazas de violencia física y destrozos en instalaciones escolares. Ambos han insistido en la necesidad de que los docentes denuncien los episodios para que la Consejería de Educación y el Gobierno del Principado tomen medidas efectivas. "Si los compañeros no denuncian, si no hay un acto administrativo como es una denuncia, la consejería, el Gobierno del Principado de Asturias, no se hace cargo de nada", ha afirmado.

García y Caro han asegurado que la propuesta de ley busca dotar de cobertura jurídica a los docentes, reducir conflictos y recuperar la autoridad profesional, y han urgido a la administración a implementar protocolos que frenen la escalada de violencia en los centros educativos asturianos.

Según Caro, ha señalado que tras la pandemia, estos problemas han crecido. Entre las causas de las agresiones está el que no se ha desarrollado normativamente la ley, dejando a los docentes desprotegidos, la intromisión de las familias en la labor docente, la impunidad y falta de sanciones, y la pérdida de respeto.

Desde CSIF, recalcan que los maestros y profesoras "no son sacos de boxeo" y que la sociedad y la Administración deben tomar medidas inmediatas.