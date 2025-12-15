El PP cuestiona la credibilidad de los presupuestos y la gestión del Gobierno

Agustín Cuervas-Mons, en el centro - EUROPA PRESS

OVIEDO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias Agustín Cuervas-Mons ha cuestionado este lunes la credibilidad del proyecto de presupuestos para 2026 aprobado Gobierno asturiano, asegurando que "año tras año no se cumplen" y que las inversiones tienen "una ejecución más baja".

Cuervas-Mons se ha pronunciado en esos términos en su turno de fijación de posición en la comisión parlamentaria en la que ha dado cuenta del proyecto presupuestario la vicepresidenta del Principado y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, la socialista Gimena Llamedo, que ha estado acompañada de su equipo.

"Sus presupuestos no tienen ninguna credibilidad ya que año tras año porque en su mayoría no se cumplen, las inversiones tienen una ejecución más baja, los proyectos, algunos de ellos se repiten año tras año, reiteradamente, y para seguir cada año las inversiones se reducen en proporción a los gastos ordinarios y a los gastos de personal que aumentan, según usted, para evitar privacidad", ha afirmado Cuervas-Mons.

Además, el diputado popular ha criticado la gestión del Gobierno socialista en materia de turismo, asegurando que el problema ya no es que haya pocos recursos que se destinen a la materia, sino que, además, no los gestionan correctamente.

En cuanto al reto demográfico, Cuervas-Mons ha señalado que el Ejecutivo autonómico "no cumplen ni su propia ley de reto demográfico, no tienen estrategia".

Por último, el diputado del PP ha acusado al Gobierno socialista de "protagonizar los mayores escándalos de conductas de corrupción y de conductas inmorales que atentan contra la mujer de la historia de la democracia" y ha criticado la "doble moral" de la vicepresidenta Gimena Llamedo.

Por último, Cuervas-Mons ha acusado a Llamedo de estar participando en un Ejecutivo que "coloniza" la Administración con altos cargos. "Son el régimen de colocación progresista más grande que ha tenido esta región", ha afirmado.

Por su parte, la presidenta de Vox en Asturias, Carolina López, ha acusado al Gobierno asturiano de utilizar los presupuestos para financiar "chiringuitos" y "redes clientelares".

"Apoyar estos presupuestos es apoyar una máquina para distribuir entre sus amiguetes el dinero público", ha afirmado López durante su intervención.

La dirigente de Vox ha criticado, además, que "el dinero que pagan vía impuestos los ciudadanos" no se ejecuta, ya que "no ejecutan luego ni el 30 % de la inversión productiva". Además, ha señalado que en la Dirección General de Igualdad, con un presupuesto de 14 millones de euros, solo 9.000 euros van "directamente a las víctimas reales".

Por último, López ha acusado al Gobierno socialista de "fomentar la llegada de inmigrantes legales y masivamente" con "una cultura contraria a la nuestra, con una cultura además machista que denigra a la mujer".

Por el contrario, Xabel Vegas, de Convocatoria-IU, formación que gobierna en coalición con el PSOE, ha dicho que los presupuestos son los de la modernización de la Administración Pública Asturian", con medidas como "la digitalización de la Administración" y la "introducción de la inteligencia artificial y la minería de datos" para hacerla "más eficaz, más eficiente y más ágil".

Asimismo, Vegas ha puesto en valor el papel del Instituto Adolfo Posada, al que se destinan 6 millones de euros, para "garantizar disponer de la Administración más preparada y formada posible". También ha resaltado la apuesta por un "turismo sostenible y respetuoso con el medioambiente" y las políticas de igualdad, con "casi 16 millones de euros para la Dirección General".

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias, Covadonga Tomé, ha "celebrado cada euro destinado a las políticas de igualdad".

Por último, la diputada del PSOE Lidia Fernández ha afirmado que los presupuestos de la región "aunan realismo y ambición". La diputada socialista ha subrayado que estas cuentas públicas "protegen derechos, cuidan a las personas y siguen modernizando nuestra sociedad, mirando al futuro", como demuestra el aumento de la dotación para las políticas de reto demográfico, que "casi se duplica".

Fernández también ha puesto en valor las medidas incluidas en el presupuesto para apoyar a los asturianos que viven fuera de la comunidad, como la ayuda a personas en situación de vulnerabilidad en América Latina.

Por último, la representante del PSOE ha defendido que el Gobierno asturiano apuesta por "un turismo que sume, no que reste" y ha destacado el compromiso reflejado en las cuentas públicas contra la violencia de género y la explotación sexual.