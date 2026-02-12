El PP cuestiona el "triunfalismo" del Principado sobre la gestión de los fondos europeos

Archivo - La diputada del PP de Asturias, Sandra Camino, durante una rueda de prensa. - PP ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del grupo parlamentario del Partido Popular de Asturias, Sandra Camino, ha advertido este jueves de que el Gobierno del Principado "está vendiendo como un éxito la gestión de los fondos europeos". En su opinión, los datos oficiales reflejan una realidad "preocupante y muy alejada del triunfalismo del que hace gala el señor Adrián Barbón".

Según Camino, "mientras el Ejecutivo autonómico presume de tener el 85 por ciento de los fondos adjudicados, la herramienta estatal de seguimiento Elisa sitúa en apenas un 47 por ciento el porcentaje realmente resuelto y transformado en proyectos, empleo y oportunidades sobre el territorio, en lo que respecta a la ejecución directa del Principado, sin contar lo ejecutado por las entidades locales".

La diputada popular ha explicado que Asturias ocupa la decimoséptima posición en el conjunto de comunidades autónomas en relación con el porcentaje resuelto sobre lo asignado, "muy por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 56 por ciento".

Camino ha rechazado, además, las explicaciones del consejero sobre que la herramienta Elisa no recoge las transferencias a ayuntamientos. "ELISA integra los datos de la Plataforma de Contratación y de la Base Nacional de Datos de Subvenciones, donde considera que sí figuran los importes concedidos a las entidades locales.

BRECHA ENTRE LOS FONDOS RECIBIDOS Y LOS EJECUTADOS

Camino ha recordado que han transcurrido cinco años desde el inicio del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que, en la práctica, "más de un tercio del dinero asignado sigue sin llegar a empresas, industria o proyectos de transición energética que tanto se anuncian en titulares".

Los datos por consejerías, según ha detallado, "reflejan una brecha significativa en áreas clave" como industria, empleo, innovación o servicios sociales entre los fondos recibidos y los realmente ejecutados, lo que, a su modo de ver, se traduce en convocatorias tardías, inversiones paralizadas y proyectos en riesgo de no finalizarse en plazo.

En materia de vivienda, Camino ha criticado que los fondos transferidos en 2022 no han comenzado a materializarse hasta este último año, con actuaciones en las que "a día de hoy no se ha movido ni un solo metro de tierra y que deben finalizarse en menos de cuatro meses".