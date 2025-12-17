El PP defenderá la retirada de las cuentas y exige bajar impuestos

Archivo - Álvaro Queipo, en una foto de archivo - PP DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha confirmado este miércoles que su partido registrará una enmienda de totalidad al proyecto de presupuestos para 2026 aprobado por el Gobierno asturiano. "Asturias necesita bajar impuestos y poner orden en sus gastos", ha insistido.

Queipo se ha pronunciado en estos términos en su intervención en la reunión de la Junta Directiva Autonómica de su partido, celebrada en el Palacio de Congresos.

Se ha mostrado muy crítico con la gestión del gobierno dirigido por el socialista Adrián Barbón, a quien ha acusado de "inflar" los presupuestos con impuestos excesivos y de activa runa administración "sobredimensionada". Además, ha lamentado que apenas se cumpla con las pocas inversiones que se proyectan.

"Que nadie se engañe, el presupuesto es cada vez mayor porque los asturianos pagamos cada vez más impuestos", ha comentado Queipo, que ha anunciado que incluirá en su enmienda de totalidad una parte importante de reducción de la fiscalidad que soportan actualmente los asturianos.

Ha dicho que el proyecto de 2026 asciende a 6.993 millones, lo que supone un 50% más que el primer presupuesto aprobado por Barbón. "¿Alguien de los presentes puede decirme si tras ese aumento disfruta de mejores servicios o tiene que soportar menos burocracia?", ha preguntado.

"El presupuesto crece sin control, pero nuestros servicios públicos son cada vez peores, porque cada vez están peor gestionados. Y así, evidentemente, Asturias no funciona. Lo que realmente crece es la burocracia y la administración", ha lamentado.

Ha añadido qeu desde 2020 la recaudación por impuestos ha subido un 44% en Asturias. "¿Acaso ha aumentado el poder adquisitivo de los asturianos un 44%? Pues la respuesta evidentemente es no, todo lo contrario", ha apuntado.

Por último, Queipo ha acusado a Barbón a Barbón de actuar con "sectarismo" ante los gobiernos en los que existen gobiernos del PP. "Es una mezquindad, es injusto e inaceptable", ha criticado. El pleno en el que se discutirán las enmiendas a la totalidad se celebrará este viernes.