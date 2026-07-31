El PP denuncia el "abandono" de las viviendas de Vipasa en La Corredoria

Archivo - El diputado regional del Partido Popular José Cuervas-Mons - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular de Asturias José Agustín Cuervas-Mons ha criticado este viernes el "abandono" de las viviendas públicas de Vipasa en el barrio ovetense de La Corredoria, y ha pedido la comparecencia del consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, para que dé explicaciones sobre la situación que viven los vecinos de los números 6, 8 y 10 de la calle Jardín.

En una nota de prensa, Cuervas-Mons ha puesto como ejemplo de la "falta de mantenimiento y de respuesta" de Vipasa el estado de estos inmuebles de La Corredoria, donde los vecinos vienen padeciendo problemas como canalones deteriorados, filtraciones de agua, humedades persistentes y ventanas en mal estado. "Estamos ante un problema que no es puntual ni exclusivo de La Corredoria. Es la consecuencia de una gestión de Vipasa que durante demasiado tiempo ha dejado en segundo plano la conservación y el mantenimiento de las viviendas públicas", ha señalado el diputado.

El parlamentario 'popular' se ha hecho eco de "numerosas reclamaciones de vecinos" que no reciben "una respuesta efectiva" de Vipasa mientras "las averías y desperfectos continúan agravándose". "Lo que no puede hacer Vipasa es tener una enorme diligencia para revisar y actualizar los alquileres y, al mismo tiempo, una lentitud desesperante cuando los inquilinos reclaman que se arreglen sus viviendas", ha censurado. En este sentido, el diputado considera "especialmente injusto" que la empresa pública esté llevando a cabo revisiones al alza de las rentas de alquiler mientras existen viviendas del parque público que presentan deficiencias estructurales.

El Grupo Parlamentario Popular llevará a la Junta General una iniciativa para que el Gobierno asturiano paralice y congele cualquier revisión al alza de las rentas en aquellas viviendas del parque público que presenten deficiencias que afecten a su estructura o habitabilidad o que sufran un evidente deterioro por falta de mantenimiento.

La propuesta del PP plantea además que no pueda aplicarse ningún incremento de renta hasta que se hayan ejecutado íntegramente las obras necesarias para garantizar la idoneidad, habitabilidad, salubridad y seguridad de los inmuebles.