El PP denuncia que la liquidación de 2025 evidencia una ciudad con un Gobierno "colapsado"

Archivo - La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Avilés, Esther Llamazares. - PP AVILÉS - Archivo

OVIEDO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Avilés sostiene que la liquidación oficial del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2025 confirma "el peor diagnóstico" para la ciudad y define al Gobierno socialista como "una maquinaria administrativa que colapsó hace tiempo y que ahora está colapsando a toda la ciudad".

En una nota de prensa, la oposición ha señalado que los datos elaborados por la Intervención municipal reflejan que el Consistorio se ha convertido en "una simple aspiradora de impuestos", a su juicio incapaz de gestionar e invertir, y con una política de endeudamiento que califica de "injustificada".

Los ediles del PP han identificado cuatro "grandes fracasos estructurales". En primer lugar, han denunciado que el Ayuntamiento mantiene cerca de 59 millones de euros en fondos líquidos en entidades bancarias --58,7 millones a cierre de 2025--, lo que, a su entender, evidencia que se está "exprimiendo" a ciudadanos y comerciantes sin revertir esos recursos en mejoras para la ciudad.

En segundo lugar, han criticado lo que consideran una "ineficacia recaudatoria", al apuntar que existen más de 8,4 millones de euros en derechos pendientes de cobro, correspondientes tanto al ejercicio 2025 como a años anteriores.

Han cuestionado también la gestión de los remanentes presupuestarios. Según han expuesto, el ejercicio se cerró con 35,8 millones de euros en remanentes de crédito que no llegaron a ejecutarse, lo que, a su juicio, demuestra que el gobierno local presentó un "presupuesto histórico" con partidas que "sabían que no podrían gastar".

Por último, el PP ha alertado sobre el nivel de endeudamiento municipal, que sitúa en más de 25,5 millones de euros. En este sentido, ha señalado que el Ayuntamiento continúa amortizando préstamos suscritos desde 2017 y ha criticado que en 2025 se firmara un crédito de 5,4 millones de euros que, según afirman, no fue ejecutado, al tiempo que ya se ha tramitado un nuevo préstamo de 5,8 millones para inversiones en 2026.

Consideran que esta situación "no responde a una gestión eficaz", sino a "inacción y despilfarro de recursos públicos", por lo que han instado al Gobierno local a revisar su política económica y presupuestaria.