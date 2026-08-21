El PP dice que el Gobierno asturiano es "el más caro de la historia" y el que "peor gestiona el dinero"

Andrés Ruiz - PP DE ASTURIAS

OVIEDO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias Andrés Ruiz, ha criticado este viernes al Gobierno regional, presidido por el socialista Barbón, por "ser el más caro de la historia y a la vez el que peor gestiona el dinero de los asturianos". En una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, ha insistido en que "el único camino para que los ciudadanos de Asturias paguen menos impuestos es que gobiernen Álvaro Queipo y el PP".

Andrés Ruiz alertó de que la factura fiscal del Principado sobre los asturianos ha pasado de 2.496 millones de euros en 2019 a los 3.770 millones de euros previstos por la vía de impuestos directos e indirectos para este ejercicio.

"Las tensiones internas del Gobierno lo hacen incapaz de ofrecer una bajada de impuestos real a los asturianos, su gestión está lastrada por el incumplimiento de la regla de gasto y sus promesas de inversiones son una mentira que ya nadie se cree", añadió.

El parlamentario subrayó que mientras la recaudación "galopa a lomos de la inflación", el Gobierno es incapaz de bajar los impuestos para devolver a los trabajadores asturianos el esfuerzo fiscal al que están sometidos.

"Mientras que el salario medio se estanca en Asturias, el Gobierno de Barbón se niega a deflactar la tarifa del Impuesto sobre la Renta y recauda un 65 por ciento más con él que cuando llegó al Gobierno, o mientras que la crisis de la vivienda hace imposible a muchos asturianos acceder a su residencia habitual en propiedad, Barbón ha duplicado sus ingresos por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, haciendo del crecimiento de los precios en el mercado residencial su negocio más rentable", ha criticado.

Ruiz señaló además que la falta de una política fiscal competitiva con las regiones vecinas del Noroeste, en impuestos como el de Actividades Económicas o el Impuesto de Sucesiones, hace que emprender sea más costoso y que la deslocalización de rentas propicie la pérdida de grandes inversores en las empresas.

"Sin embargo, Barbón lleva meses repitiendo que va a pensar en las clases medias en su enésima propuesta fiscal. Me pregunto cómo lo hará, si su socio de Gobierno ya se ha negado en redondo a una bajada de impuestos real. ¿Cómo se ayuda a las clases medias si no va a bajar los tipos impositivos a las rentas medias? ¿Cómo se ayuda a las clases medias si te niegas a eliminar la fiscalidad sobre las herencias? ¿Cómo se ayuda a las clases medias si miras hacia otro lado mientras recaudas cada día más y más por una crisis de vivienda que se come los ahorros y las rentas de las familias asturianas? Barbón ni quiere ni puede hacer una rebaja fiscal. Lo que quiere es montar un discurso electoral que disfrace la asfixia fiscal a la que somete a los asturianos", resaltó.

Andrés Ruiz ha recordado que el PP ya ha propuesto un ambicioso plan de reforma fiscal que supondrá que, en la próxima legislatura y bajo la presidencia de Álvaro Queipo, se produzca la mayor bajada de impuestos de la historia del Principado de Asturias.

El diputado del PP se refirió también a la gestión que se hace de los recursos que salen del bolsillo de los asturianos. Ha hablado del incumplimiento de la regla de gasto, el final de los fondos europeos extraordinarios y un sistema de financiación autonómica que continúa siendo insuficiente para cubrir el coste real de los servicios públicos fundamentales.

El portavoz popular de Economía recalcó que según el Ministerio de Hacienda, Asturias incumplió la regla de gasto en 2025 al registrar un incremento del gasto computable del 4,9 por ciento.

Respecto a la ejecución de inversiones, ha comentado que todo apunta a que se volverán a "destapar las mentiras" que el Gobierno de Barbón cuenta a los asturianos en cada presupuesto. "Se afanan en anunciar, a bombo y platillo, unas inversiones récord cada año que, sin embargo, cuando llega el momento de ejecutarlas y hacerlas realidad, dejan casi la mitad del dinero previsto sin gastar", ha lamentado.

Así, recordó que, en 2025, la ejecución presupuestaria en inversiones fue de tan solo el 56 por ciento, dejando sin gastar 465 millones de euros de las partidas previstas.

"Los asturianos pagan más impuestos, mientras el Gobierno se niega a devolverles parte de ese esfuerzo fiscal; las familias afrontan una crisis de vivienda cada vez más difícil, mientras la recaudación a costa de la vivienda aumenta; los autónomos, empresarios e inversores se encuentran con una fiscalidad menos competitiva que la de nuestros vecinos, y, al mismo tiempo, el gobierno incumple la regla de gasto, afronta un creciente coste de la deuda y es incapaz de ejecutar buena parte de las inversiones que anuncia", resumió.